В Японии обсудят отмену режима ЧС в оставшихся районах

ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Правительство Японии планирует снять режим чрезвычайной ситуации в оставшихся районах на фоне существенного снижения числа новых заражений коронавирусной инфекцией и проведет консультацию по данному вопросу в понедельник, 25 мая, передает телеканал NHK.
Режим ЧС в Японии был введен 8 апреля сначала для столичного токийского региона и шести других префектур, а затем расширен на всю страну. Ранее в мае власти в связи с низким числом заразившихся отменили ограничения сначала для 39 префектур, а затем еще для префектур Осака, Хёго и Киото. Единственными районами, для которых режим ЧС остается пока в силе, это Токио и прилегающие к нему префектуры Тиба, Сайтама и Канагава, а также северная префектура Хоккайдо.
Как ожидается, в понедельник инициатива будет сначала представлена на обсуждение в парламенте, а затем будет рассмотрена на заседании экспертной комиссии. В случае одобрения премьер-министр страны Синдзо Абэ официально объявит о прекращении действия режима ЧС на всей территории страны.
К настоящему моменту в Японии выявлено 17 317 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было выявлено 36 случаев, 14 из которых пришлись на Токио. Всего умерли 851 человек. Выздоровели 13 897 человек.
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