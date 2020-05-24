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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T12:34
https://ria.ru/20200524/1571911530.html
В Японии обсудят отмену режима ЧС в оставшихся районах
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571469260_0:0:3075:1729_1036x0_80_0_0_1922ab16ad8f2926dc47ea7a1225e265.jpg
РИА Новости

В Японии обсудят отмену режима ЧС в оставшихся районах

12:34 24.05.2020
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© Tokyo Metropolitan GovernmentРобот, обслуживающий зараженных коронавирусом на обсервации в токийских гостиницах. Справа губернатор Токио Коикэ Юрико
Робот, обслуживающий зараженных коронавирусом на обсервации в токийских гостиницах. Справа губернатор Токио Коикэ Юрико
© Tokyo Metropolitan Government
Робот, обслуживающий зараженных коронавирусом на обсервации в токийских гостиницах. Справа губернатор Токио Коикэ Юрико. Архивное фото
ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Правительство Японии планирует снять режим чрезвычайной ситуации в оставшихся районах на фоне существенного снижения числа новых заражений коронавирусной инфекцией и проведет консультацию по данному вопросу в понедельник, 25 мая, передает телеканал NHK.
Режим ЧС в Японии был введен 8 апреля сначала для столичного токийского региона и шести других префектур, а затем расширен на всю страну. Ранее в мае власти в связи с низким числом заразившихся отменили ограничения сначала для 39 префектур, а затем еще для префектур Осака, Хёго и Киото. Единственными районами, для которых режим ЧС остается пока в силе, это Токио и прилегающие к нему префектуры Тиба, Сайтама и Канагава, а также северная префектура Хоккайдо.
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Как ожидается, в понедельник инициатива будет сначала представлена на обсуждение в парламенте, а затем будет рассмотрена на заседании экспертной комиссии. В случае одобрения премьер-министр страны Синдзо Абэ официально объявит о прекращении действия режима ЧС на всей территории страны.
К настоящему моменту в Японии выявлено 17 317 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было выявлено 36 случаев, 14 из которых пришлись на Токио. Всего умерли 851 человек. Выздоровели 13 897 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Синдзо АбэЯпонияВ мире
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