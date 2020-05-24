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2020-05-24T14:53
https://ria.ru/20200524/1571910406.html
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла новая перестрелка
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РИА Новости

Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла новая перестрелка

12:03 24.05.2020 (обновлено: 14:53 24.05.2020)
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© Фото : пресс-служба ГПС КиргизииПограничники на киргизско-таджикской границе
Пограничники на киргизско-таджикской границе
© Фото : пресс-служба ГПС Киргизии
Пограничники на киргизско-таджикской границе. Архивное фото
БИШКЕК, 24 мая — РИА Новости. Очередная перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской Государственной пограничной службы.
Предыдущий пограничный инцидент случился 8 мая. Тогда в результате перестрелки получили ранения трое военнослужащих Киргизии, таджикская сторона заявила о двух пострадавших.
Стоп-кадр видео конфликта в селе в районе кыргызско-таджикской границы
8 мая, 20:23
На границе Таджикистана с Киргизией произошли столкновения
В воскресенье на границе в местности Мойнок Баткенского района Баткенской области пограничный наряд Киргизии пресек попытку выпаса скота на киргизской территории жителями таджикского анклава Ворух, отмечают киргизские пограничники.
"Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении киргизских пограничников. Далее примерно в 11:40 (8:40 мск. — Прим. ред.) произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Киргизии и Таджикистана", — заявил представитель пресс-центра.
По его данным, пострадавших среди киргизских пограничников нет. Представители пограничных ведомств ведут переговоры по этому факту. "Обстановка на данном участке киргизско-таджикской госграницы относительно стабильная", — подчеркнули в погранслужбе Киргизии.
Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — неделимитированные участки, в которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. Протяженность границы составляет около 980 километров, из которых более 450 неделимитированы и недемаркированы.
Стоп-кадр видео конфликта в селе в районе кыргызско-таджикской границы
15 января, 09:02
Киргизия и Таджикистан хотят обменяться землями в приграничных районах
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Баткенская областьТаджикистанКиргизияВ мире
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