Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла новая перестрелка

БИШКЕК, 24 мая — РИА Новости. Очередная перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской Государственной пограничной службы.
Предыдущий пограничный инцидент случился 8 мая. Тогда в результате перестрелки получили ранения трое военнослужащих Киргизии, таджикская сторона заявила о двух пострадавших.
В воскресенье на границе в местности Мойнок Баткенского района Баткенской области пограничный наряд Киргизии пресек попытку выпаса скота на киргизской территории жителями таджикского анклава Ворух, отмечают киргизские пограничники.
"Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении киргизских пограничников. Далее примерно в 11:40 (8:40 мск. — Прим. ред.) произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Киргизии и Таджикистана", — заявил представитель пресс-центра.
По его данным, пострадавших среди киргизских пограничников нет. Представители пограничных ведомств ведут переговоры по этому факту. "Обстановка на данном участке киргизско-таджикской госграницы относительно стабильная", — подчеркнули в погранслужбе Киргизии.
Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — неделимитированные участки, в которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. Протяженность границы составляет около 980 километров, из которых более 450 неделимитированы и недемаркированы.