Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла новая перестрелка

БИШКЕК, 24 мая — РИА Новости. Очередная перестрелка между пограничниками Очередная перестрелка между пограничниками Киргизии Таджикистана произошла на границе двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской Государственной пограничной службы.

Предыдущий пограничный инцидент случился 8 мая. Тогда в результате перестрелки получили ранения трое военнослужащих Киргизии, таджикская сторона заявила о двух пострадавших.

В воскресенье на границе в местности Мойнок Баткенского района Баткенской области пограничный наряд Киргизии пресек попытку выпаса скота на киргизской территории жителями таджикского анклава Ворух, отмечают киргизские пограничники.

"Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении киргизских пограничников. Далее примерно в 11:40 (8:40 мск. — Прим. ред.) произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Киргизии и Таджикистана", — заявил представитель пресс-центра.

По его данным, пострадавших среди киргизских пограничников нет. Представители пограничных ведомств ведут переговоры по этому факту. "Обстановка на данном участке киргизско-таджикской госграницы относительно стабильная", — подчеркнули в погранслужбе Киргизии.