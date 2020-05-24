В Турции запретили выходить на улицы во время Ураза-байрам

АНКАРА, 24 мая - РИА Новости. Граждане Турции выполняют требования властей о запрете выхода на улицы во время праздника Ураза-байрам, улицы турецких городов практически пусты, свидетельствуют видеокадры, снятые в различных провинциях страны и распространяемые местными телеканалами.
Один из главных мусульманских праздников – Ураза-байрам проходит в Турции в условиях четырехсуточного комендантского часа, гражданам страны в связи с пандемией коронавируса запрещен выход на улицы с 23 по 26 мая.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что ограничительные меры, введенные в стране в связи с пандемией коронавируса, могут быть отменены в праздничные дни, и у граждан будет "двойной праздник". Однако в связи со все еще высоким числом новых случаев заболевания (около тысячи в день) власти решили на время Ураза-байрама ввести четырехдневный комендантский час по всей стране, тогда как ранее по выходным и праздничным дням он объявлялся лишь в 31 из 81 турецкой провинции. Смягчение карантина теперь ожидается не раньше начала июня.
Граждане Турции, которые ранее в дни праздника традиционно уезжали на отдых или посещали родственников, в том числе в других городах, на этот раз отмечают его дома. Закрыты все магазины, в том числе продовольственные. Организована доставка хлебобулочных изделий автолавками непосредственно к домам.
Праздничные намазы в мечетях Турции отменены. В первый день праздника родным и близким погибших при исполнении своего служебного долга военных и полицейских разрешается посещение кладбищ, но лишь на машинах, выделенных местной администрацией.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая. Мусульмане считают, что в праздничные дни нужно постараться совершить как можно больше добрых поступков: помочь нуждающимся, проявить сострадание. Также следует простить обиды и навестить своих близких, чтобы посидеть с ними за праздничным столом.
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