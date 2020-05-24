В Турции запретили выходить на улицы во время Ураза-байрам

Граждане Турции, которые ранее в дни праздника традиционно уезжали на отдых или посещали родственников, в том числе в других городах, на этот раз отмечают его дома. Закрыты все магазины, в том числе продовольственные. Организована доставка хлебобулочных изделий автолавками непосредственно к домам.

Праздничные намазы в мечетях Турции отменены. В первый день праздника родным и близким погибших при исполнении своего служебного долга военных и полицейских разрешается посещение кладбищ, но лишь на машинах, выделенных местной администрацией.

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая. Мусульмане считают, что в праздничные дни нужно постараться совершить как можно больше добрых поступков: помочь нуждающимся, проявить сострадание. Также следует простить обиды и навестить своих близких, чтобы посидеть с ними за праздничным столом.