Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 384 новых случая.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 13 339 случаев заражения COVID-19. Умерли 133 человека. Выздоровели 3452 человека", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 10 365 человек. На карантине находятся 3343 человека, из них 172 - в обсерваторе, 682 - на самоизоляции, 2489 - контактные.