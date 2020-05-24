Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 13,3 тысячи, при этом выздоровели 3452 человека, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 384 новых случая.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 13 339 случаев заражения COVID-19. Умерли 133 человека. Выздоровели 3452 человека", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 10 365 человек. На карантине находятся 3343 человека, из них 172 - в обсерваторе, 682 - на самоизоляции, 2489 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.