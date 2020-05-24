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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:48
https://ria.ru/20200524/1571909844.html
Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570924484_0:227:2995:1912_1036x0_80_0_0_b01c335e6fab2e28eeb547465c2aec1b.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи

11:48 24.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди переходят дорогу на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Люди переходят дорогу на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 13,3 тысячи, при этом выздоровели 3452 человека, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 384 новых случая.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 13 339 случаев заражения COVID-19. Умерли 133 человека. Выздоровели 3452 человека", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 10 365 человек. На карантине находятся 3343 человека, из них 172 - в обсерваторе, 682 - на самоизоляции, 2489 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-Петербург
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