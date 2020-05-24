В России за сутки умерли 153 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В России за сутки умерли 153 человека с коронавирусом, общее число умерших - 3541, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
"За последние сутки умерли 153 человека... Умерли за весь период 3 541 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 59 человек умерли в Москве, 20 в Санкт-Петербурге, 14 в Дагестане, по пять человек - в Подмосковье и Нижегородской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.