В России за сутки выздоровели 5 363 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. За сутки после COVID-19 в России выписаны 5 363 человека, всего выздоровели 113 299, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
"За последние сутки выписано 5 363 человека... За весь период выписано 113 299 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 2 427 человек были выписаны в Москве, 357 в Подмосковье, 328 в Санкт-Петербурге, 265 в Дагестане, 141 в Нижегородской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.