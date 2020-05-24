В Москве выявили 2516 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Москве выявлено 2516 новых случаев коронавируса, это минимальный суточный показатель с конца апреля, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
Согласно ежедневным данным оперштаба, до этого минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в столице был зафиксирован 29 апреля и составил 2220.
"Распределение по субъектам: Москва - 2516, Московская область - 862, Санкт-Петербург - 384", - говорится в сообщении.
Также за сутки 221 новый случай COVID-19 зарегистрирован в Нижегородской области, 152 - в Ростовской, 146 - в Красноярском крае, 123 - в Калужской области, 121 - в Самарской.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.