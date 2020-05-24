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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T10:39
https://ria.ru/20200524/1571907759.html
В Москве выявили 2516 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:262:3072:1990_1036x0_80_0_0_d507027f68f94b6e92e8e3be9954fa55.jpg
РИА Новости

В Москве выявили 2516 новых случаев заражения коронавирусом

10:39 24.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Москве выявлено 2516 новых случаев коронавируса, это минимальный суточный показатель с конца апреля, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
Согласно ежедневным данным оперштаба, до этого минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в столице был зафиксирован 29 апреля и составил 2220.
"Распределение по субъектам: Москва - 2516, Московская область - 862, Санкт-Петербург - 384", - говорится в сообщении.
Также за сутки 221 новый случай COVID-19 зарегистрирован в Нижегородской области, 152 - в Ростовской, 146 - в Красноярском крае, 123 - в Калужской области, 121 - в Самарской.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваКрасноярский крайМосковская область (Подмосковье)Самарская областьКалужская областьНижегородская областьРостовская областьСанкт-Петербург
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