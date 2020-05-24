В МИД Китая заявили о необходимости решить вопрос безопасности в Гонконге

Ван И отметил, что после начала волнений в июне прошлого года в Гонконге власти страны наблюдали возрастающую лавинообразно деятельность организаций, выступающих за независимость Гонконга, и радикальных локалистов, которые, по его словам, нагнетали насилие и террористическую активность в районе.
"Мы наблюдали возрастающее незаконное внешнее вмешательство во внутренние дела Гонконга. Все это поставило государственную безопасность под серьёзную угрозу, а также стало угрозой процветанию Гонконга и реализации принципа "одна стана - две системы". В таких условиях создание легальной системы для защиты национальной безопасности и механизма в Гонконге стало приоритетом. Мы должны решить этот вопрос без промедления", - сказал Ван И.
Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга.
Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне. По словам источника, центральное правительство пришло к выводу, что законодательное собрание Гонконга не в состоянии принять законопроект о национальной безопасности с учетом политического климата в районе, поэтому законодательная инициатива была внесена на рассмотрение ВСНП.