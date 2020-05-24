В МИД Китая заявили о необходимости решить вопрос безопасности в Гонконге

Ван И отметил, что после начала волнений в июне прошлого года в Гонконге власти страны наблюдали возрастающую лавинообразно деятельность организаций, выступающих за независимость Гонконга, и радикальных локалистов, которые, по его словам, нагнетали насилие и террористическую активность в районе.

"Мы наблюдали возрастающее незаконное внешнее вмешательство во внутренние дела Гонконга. Все это поставило государственную безопасность под серьёзную угрозу, а также стало угрозой процветанию Гонконга и реализации принципа "одна стана - две системы". В таких условиях создание легальной системы для защиты национальной безопасности и механизма в Гонконге стало приоритетом. Мы должны решить этот вопрос без промедления", - сказал Ван И.