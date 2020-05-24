В Испании после эпидемии выстроились длинные очереди за бесплатной едой

МАДРИД, 24 мая – РИА Новости, Елена Шестернина. Правительство Правительство Испании на следующей неделе собирается принять закон о минимальном прожиточном доходе, который гарантирует государственные пособия наиболее уязвимым слоям населения. Закон принимается как нельзя вовремя – из-за эпидемии COVID-19 сотни тысяч жителей страны потеряли работу.

Длинная очередь тянется к приходской церкви Марии Микаэлы, расположенной не в самом богатом районе Мадрида. Между стоящими в ней по три-четыре метра "социальной дистанции". Рядом - тележки, с которыми испанцы обычно ходят за продуктами. В очереди стоят люди, кто не может себе позволить купить продукты в магазинах и получает их у благотворительной организации. Такая очередь в столице, да и во всей Испании, далеко не единственная. Из-за эпидемии и ее последствий сотни тысяч человек остались без доходов.

Каролина приехала в Испанию десять лет назад из Парагвая . До середины марта она работала официанткой в баре. Из-за карантина бар закрыли, а всех сотрудников "временно уволили" (так называемая процедура ERTE, она позволяет работодателям временно приостанавливать отношения с сотрудником, не прерывая при этом контракта, сотрудник получает пособие по безработице от государства - 70% от зарплаты). За все это время Каролина никаких денег, которые ей положены по закону, не получила. Власти заявляют, что "желающих слишком много, поэтому происходят технические сбои".

Каролина живет с мамой и трехлетним сыном, мужа у нее нет. На момент "временного увольнения" у нее было 350 евро сбережений, но они уже закончились. Когда девушка говорит об этой сумме, создается впечатление, что она чуть ли не оправдывается за то, что не смогла "растянуть" ее на более долгий срок. "Если бы не мама, не знаю, что бы делала", - признается Каролина.

Ей еще повезло: хозяин квартиры, которую она снимает, пошел на уступки и разрешил оплатить долг за эти "карантинные месяцы" позже в рассрочку - когда сможет. О том, что есть возможность получить бесплатные продукты здесь, Каролина узнала от подруг.

В квартире Эрики живут шестеро – она с ребенком, брат с женой и двумя детьми. Из троих взрослых работа есть только у брата. "Я мать-одиночка, но государство не оказывает нам никакой помощи. Когда все это началось, я позвонила в мэрию, просила помочь, но девушка, которая со мной говорила, как-то очень некрасиво ответила. Чуть ли не рассмеялась, сказала: "А мы-то чем можем?", - рассказывает Эрика.

Дамбар потерял работу в феврале – за месяц до начала эпидемии, до этого работал строителем, ремонтировал квартиры и офисы. У него дома жена и грудной ребенок. "Я никогда в жизни ничего ни у кого не просил. Не мог представить, что буду стоять в очереди за бесплатными продуктами. Сегодня первый раз пришел. У меня больше совсем нет денег", - говорит он.

Андрес тоже без работы и тоже с семьей. Он родился в Мадриде , здесь есть родственники – родители и братья. "Они помогают, но их возможности тоже не безграничны. Я ищу работу, но найти ее сейчас практически невозможно", - признается он.

Таких историй в этой очереди десятки, сотни. Стоящие в ней вовсе не похожи на тех, кого принято называть "людьми с низкой социальной ответственностью".

Некоторые пришли с детьми, причем есть грудные. Николас работал до кризиса таксистом, его жена родила два месяца назад, денег нет. Он не знает, когда сможет вернуться к работе.

Очередь тянется вдоль церкви на несколько сотен метров. За двумя поворотами волонтеры раздают продукты – все уже расфасовано по коробкам: рис, ветчина, соки, фрукты, яйца, хлеб. Кому нужно - дают подгузники.

На раздаче несколько добровольцев. Врач, госчиновник, фармацевт, студент. "Я недалеко живу. Как-то проходила мимо, увидела эту очередь. Я была в шоке, когда узнала, что это очередь за едой. Даже во время экономического кризиса (2008-2014 годы – ред.) такого не было. Это страшно. Я не верю, что это в Испании происходит, в Мадриде", - признается Пилар, помогающая упаковывать продукты.

Вдоль очереди ходит мужчина лет за пятьдесят и фотографирует. Конрадо Хименес – глава фонда Madrina (в переводе "крестная мать"), который уже 20 лет оказывает помощь беременным, одиноким женщинам с маленькими детьми, семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

"В Испании этим людям практически не помогают, им трудно получить прописку, найти работу. Часто женщину, у которой много детей, критикуют – зачем она столько рожает, угрожают забрать у нее детей. Я старший сын. У моей матери семеро детей, и все ею восхищались. Сейчас все по-другому", - говорит он.

За время своего существования организация помогла 8 тысячам женщин - найти работу, получить профессию, медицинское обслуживание, крышу над головой. Однако так, как сейчас, фонд не работал никогда. "Каждый день нам звонят тысячи человек. Мы ежедневно раздаем продукты пятистам семьям, около 7 тонн", - рассказывает Конрадо.

Он говорит, что из-за эпидемии многие беременные женщины, даже на последних сроках беременности, не смогли записаться к гинекологу – все было закрыто. "Сейчас понемногу начинают принимать пациентов", - отметил глава фонда. По словам Конрадо, из-за экономического кризиса многие беременные женщины, с которыми работает Madrina, решили делать аборты. Причем это в основном испанки, а не иммигрантки.

Фонд к церкви, около которой раздают продукты, отношения не имеет. Madrina - не религиозная организация, однако уже два десятилетия церковь предоставляет фонду свое помещение.

Продукты привозят из самых разных регионов Испании. Сегодня приехали грузовики из Галисии – с картошкой и рыбой, из Гранады и Альмерии привезли фрукты. "Продовольственные банки (оттуда идет распределение продуктов по разным благотворительным организациям - ред.) почти пустые", - рассказывает Конрадо.

Продовольственный банк Мадрида смог собрать с начала эпидемии 1300 тонн продуктов, но и этого не хватает. На главной интернет-странице банка размещен призыв ко всем, кто может, помочь с бесплатными продуктами для нуждающихся.

Как рассказал РИА Новости директор по связям с общественностью Испанской федерации продовольственных банков Анхель Франко, за последние два месяца число людей, которые впервые обратились за продовольственной помощью, возросло в пять раз. Но всем помочь невозможно. "В прошлом году мы помогли 1,1 миллиона человек, в этом году скорее всего 1,5 миллиона или даже больше", - говорит Франко.

Еще до эпидемии по официальной статистике у 600 тысяч домохозяйств Испании не было вообще никаких доходов, 2,5 миллиона (население Испании – 47 миллионов) находились за чертой крайней бедности (доходы менее 370 евро). По статистике ЕС, 26,1% населения Испании (то есть 12 миллионов) находятся на грани "социального отчуждения". Эпидемия COVID-19 и ее экономические последствия приведут к еще большему росту бедности. Только за март-апрель работы лишились 600 тысяч человек.

Чтобы как-то исправить ситуацию, коалиционное левое правительство Испании, в которое входят социалисты и UnidasPodemos, собираются на следующей неделе принять закон о минимальном прожиточном доходе – выделении средств наиболее незащищенным слоям населения. Причем он будет действовать и после окончания режима повышенной готовности и полной стабилизации эпидемиологической обстановки.

"На следующей неделе будет принят (закон – ред.) о минимальном прожиточном доходе, чтобы никто не остался за бортом. Это будет постоянная помощь, какая существует в других странах. Затраты - около 3 миллиардов евро. Она поможет 850 тысячам домохозяйств. Сумма будет зависеть от количества людей в каждом домохозяйстве. Это необходимо, чтобы снизить бедность", - заявил Санчес на субботней пресс-конференции. По его словам, выплаты начнутся уже в июне.

По предварительным данным, государственное пособие людям без доходов вообще будет составлять 462 евро, на семью – максимум 1 015 евро.

"Эта мера поможет хоть как-то сгладить ситуацию. Среди тех, кто обращается к нам, много тех, кто до сих пор не получал никакой помощи от государства", - говорит Конрадо Хименес.

Однако у планов правительства есть и противники – в первую очередь крайне правые. Лидер партии VOX Сантьяго Абаскаль заявил, что в государственном бюджете нет денег, чтобы выплачивать пособия нуждающимся. По его выражению, минимальный прожиточный доход "разрушит Испанию" и превратит ее в "коммунистический рай".