В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Клинические испытания российского препарата от COVID-19 "Фавипиравира" (торговое наименование "Арепливир") планируют завершить через четыре-восемь недель, заявил РИА Новости главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований лекарства в России.
В тестировании примут участие несколько сотен пациентов в Москве, Санкт-Петербурге и Мордовии, где препарат производится. На первом этапе его будут давать только больным средней степени тяжести. Для находящихся на ИВЛ он пока применяться не будет, уточнил Пушкарь.
В среднем лечение будет занимать не больше одной недели: доклинические испытания на разных моделях животных показали, что "Фавипиравир" действует именно на вирус и уничтожает его за пять-шесть дней, уточнил Пушкарь.
После тестирования подадут документы на регистрацию, добавил он.
"Абсолютно точно, что лекарство появится раньше вакцины, но работать нужно и в том, и в другом направлении", — подчеркнул Пушкарь.
Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что темпы вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, ускорят.
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