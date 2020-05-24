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2020-05-24T11:32
https://ria.ru/20200524/1571905969.html
В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570389711_0:0:3109:1749_1036x0_80_0_0_d19d8d65dbc7e842fe96d72f4de91e1c.jpg
РИА Новости

В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19

09:52 24.05.2020 (обновлено: 11:32 24.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОрдинатор во время обучения по диагностике COVID-19 в ВолгГМУ в Волгограде
Ординатор во время обучения по диагностике COVID-19 в ВолгГМУ в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Клинические испытания российского препарата от COVID-19 "Фавипиравира" (торговое наименование "Арепливир") планируют завершить через четыре-восемь недель, заявил РИА Новости главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований лекарства в России.
В тестировании примут участие несколько сотен пациентов в Москве, Санкт-Петербурге и Мордовии, где препарат производится. На первом этапе его будут давать только больным средней степени тяжести. Для находящихся на ИВЛ он пока применяться не будет, уточнил Пушкарь.
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
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Более 650 пациентов с COVID-19 примут участие в испытаниях "Фавипиравира"
В среднем лечение будет занимать не больше одной недели: доклинические испытания на разных моделях животных показали, что "Фавипиравир" действует именно на вирус и уничтожает его за пять-шесть дней, уточнил Пушкарь.
После тестирования подадут документы на регистрацию, добавил он.

"Абсолютно точно, что лекарство появится раньше вакцины, но работать нужно и в том, и в другом направлении", — подчеркнул Пушкарь.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что темпы вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, ускорят.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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