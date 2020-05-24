Во Владимирской области выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 59, до 2253, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2253 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 453 случая COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 353, в Гусь-Хрустальном районе - 295, Александровском районе - 208, Ковровском районе - 195, Муроме - 187, Кольчугинском районе - 104.
Скончались 16 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 311 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.