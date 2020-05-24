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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T09:47
https://ria.ru/20200524/1571905837.html
Во Владимирской области выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом

09:47 24.05.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 59, до 2253, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2253 случая заболевания", - говорится в сообщении.
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Во Владимире зарегистрированы 453 случая COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 353, в Гусь-Хрустальном районе - 295, Александровском районе - 208, Ковровском районе - 195, Муроме - 187, Кольчугинском районе - 104.
Скончались 16 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 311 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кольчугинский районВладимирская областьКовровский районАлександровский районОбщество
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