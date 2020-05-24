В Новосибирской области выявили 81 новый случай заражения коронавирусом

Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова

НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Восемьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Восемьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области , скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 24 мая в Новосибирской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусной инфекцией. Девять пациентов выписали с выздоровлением. Скончались два человека. Одному мужчине было 39 лет, второму – 61 год", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что всего в регионе количество заболевших выросло до 2124, в том числе 134 ребенка. 891 человек выздоровел, 29 – скончались.

"В отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ – 22 пациента", - сообщает штаб.

Татарска, В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, а также с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1534, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него. Также пациенты с подозрением на коронавирус или уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука , Куйбышева, Коченева, Тогучина Искитима и Чулыма.

Всего в Новосибирской области проведены 93,5 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2655 жителей региона, 15 504 человека сняты с наблюдения.