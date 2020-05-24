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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T08:38
https://ria.ru/20200524/1571903828.html
В Новосибирской области выявили 81 новый случай заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:262:3072:1990_1036x0_80_0_0_d507027f68f94b6e92e8e3be9954fa55.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области выявили 81 новый случай заражения коронавирусом

08:31 24.05.2020 (обновлено: 08:38 24.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Восемьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 24 мая в Новосибирской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусной инфекцией. Девять пациентов выписали с выздоровлением. Скончались два человека. Одному мужчине было 39 лет, второму – 61 год", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что всего в регионе количество заболевших выросло до 2124, в том числе 134 ребенка. 891 человек выздоровел, 29 – скончались.
"В отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ – 22 пациента", - сообщает штаб.
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В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, а также с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1534, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него. Также пациенты с подозрением на коронавирус или уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.
Всего в Новосибирской области проведены 93,5 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2655 жителей региона, 15 504 человека сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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