Украинские силовики заявили об 11 обстрелах своих позиций в Донбассе

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Украинские силовики заявили в воскресенье, что зафиксировали 11 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный ранен.
В субботу силовики Украины сообщали об одном пострадавшем и 12 обстрелах своих позиций.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook, ополченцы за сутки "11 раз нарушили режим прекращения огня".
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - заявили в штабе.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.