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Генсек ООН приветствует перемирие в Афганистане
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РИА Новости

Генсек ООН приветствует перемирие в Афганистане

06:11 24.05.2020
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© AFP 2020 / Don EmmertГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© AFP 2020 / Don Emmert
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 24 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует объявленное перемирие в Афганистане по случаю праздника разговения Ид аль-Фитр, сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Ранее движение "Талибан" объявило о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Президент Афганистана Ашраф Гани в ответ поручил службам безопасности соблюдать его.
"Генеральный секретарь приветствует объявленное правительством Афганистана и движением "Талибан" прекращение огня, что сделает возможным мирное празднование Ид аль-Фитр", - сказано в заявлении Дюжаррика.
По его словам, генеральный секретарь ООН призывает все заинтересованные стороны воспользоваться этой возможностью и присоединиться к мирному процессу. "Только мирное урегулирование может положить конец страданиям в Афганистане. ООН привержена поддержке народа и правительства Афганистана в этом важном начинании", - отмечается в заявлении.
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад
01:31
В США прокомментировали перемирие в Афганистане
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Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикАфганистанТалибанООНВ мире
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