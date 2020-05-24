В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ

ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии под руководством премьер-министра Синдзо Абэ упал до 27%, сообщила газета "Майнити" по итогам собственного исследования.
В ходе исследования, которое проводилось 6 мая, рейтинг доверия правительства составлял 40%.
При этом рейтинг недоверия правительству поднялся с 45% до 64%. Основной причиной стал скандал вокруг главного прокурора Токио Хирому Курокавы. Он являлся также вторым лицом в национальной системе прокуратуры и был основным претендентом на должность главного прокурора страны. Несмотря на действующий в стране режим чрезвычайной ситуации, когда власти призвали население проявить сознательность и сократить контакты на 70-80%, прокурор Курокава дважды ходил в гости к знакомому журналисту. Там вместе с еще двумя журналистами он играл на деньги в маджонг. В Японии азартные игры находятся под запретом. Причем выяснилось, что подобные встречи проходили два-три раза в месяц в течение последних трех лет. Одна ставка составляла не более 20 тысяч иен (около 186 долларов).
Пикантности ситуации придает то, что она случилась как раз во время обсуждения в парламенте поправок к закону о прокуратуре. Одним из положений, на котором сфокусировала внимание оппозиция, стало продление пенсионного возраста. По мнению оппозиционных партий, эта поправка была внесена специально под удобного для правительства Курокавы, которого прочили на должность главного прокурора. Премьер уже заявил, что, возможно, законопроект будет пересмотрен в связи с изменением ситуации. В пятницу Курокава подал в отставку, и она была принята.