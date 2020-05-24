В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ

Пикантности ситуации придает то, что она случилась как раз во время обсуждения в парламенте поправок к закону о прокуратуре. Одним из положений, на котором сфокусировала внимание оппозиция, стало продление пенсионного возраста. По мнению оппозиционных партий, эта поправка была внесена специально под удобного для правительства Курокавы, которого прочили на должность главного прокурора. Премьер уже заявил, что, возможно, законопроект будет пересмотрен в связи с изменением ситуации. В пятницу Курокава подал в отставку, и она была принята.