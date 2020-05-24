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2020-05-24T05:07
https://ria.ru/20200524/1571902593.html
Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
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РИА Новости

Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады

05:07 24.05.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире NewsOne.
Таким мнением она поделилась, отвечая на вопрос журналистки, в чем заключалась основная проблема "Партии регионов", в которой экс-депутат состояла.
"Партия регионов" выступала за партнерство с Россией, за нейтральный статус в целом, хотя был этот путь евроинтеграции, но по большему счету "Партия регионов" была близка к тому выбору, чтобы Украина была мостом между Россией и Западом, и это даже было в президентской кампании нашей. А мировые тренды шли совсем по другому направлению, был вектор на то, чтобы ослабить Россию через Украину. Когда Украина с Россией, Россия непобедима", — сказала Герман.
По ее словам, некоторые политические силы в мире надеялись "вить веревки" из России и сделать ее "более податливой", поэтому им нужно было "оторвать от нее Украину".
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Ранее, добавила Герман, ее страна была "козырем всего континента" как территория, "в которой есть мир, где люди умеют сосуществовать с разными убеждениями, культурой, разными языками и верой".
"И это был большой козырь Украины — быть таким "островком стабильности" в регионе центральной, восточной Европы и быть таким мостом, через который можно было безопасно идти в Россию и из России — на Запад. Это была наша концепция, и это была основная и правильная концепция, потому что такая роль Украины в геополитике является для нее самой выгодной. Однако это не было в интересах власть имущих этого мира", — заключила политик.
Ранее Герман раскритиковала действия киевских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Политику Украины она охарактеризовала как "хаотичную, плохо спланированную и не рассчитанную на перспективу".
Площадь Независимости в Киеве
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РоссияСитуация на УкраинеАнна Герман (политик)Верховная Рада УкраиныЕвропаПартия регионов (Украина)СШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Россия и без пристяжной лошади Украины непобедима, а вот Украина без России никогда не будет ГОСУДАРСТВОМ, а лишь примитивной Махновщиной!
24 мая, 07:13
scoffer
14101005
Возможно, но на Украине есть одна проблема - украинцы.
24 мая, 05:24
Grim Raz0r
84102208
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