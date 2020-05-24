Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия непобедима, когда с ней Россия непобедима, когда с ней Украина , заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире NewsOne

Таким мнением она поделилась, отвечая на вопрос журналистки, в чем заключалась основная проблема " Партии регионов ", в которой экс-депутат состояла.

"Партия регионов" выступала за партнерство с Россией, за нейтральный статус в целом, хотя был этот путь евроинтеграции, но по большему счету "Партия регионов" была близка к тому выбору, чтобы Украина была мостом между Россией и Западом, и это даже было в президентской кампании нашей. А мировые тренды шли совсем по другому направлению, был вектор на то, чтобы ослабить Россию через Украину. Когда Украина с Россией, Россия непобедима", — сказала Герман.

По ее словам, некоторые политические силы в мире надеялись "вить веревки" из России и сделать ее "более податливой", поэтому им нужно было "оторвать от нее Украину".

Ранее, добавила Герман, ее страна была "козырем всего континента" как территория, "в которой есть мир, где люди умеют сосуществовать с разными убеждениями, культурой, разными языками и верой".

"И это был большой козырь Украины — быть таким "островком стабильности" в регионе центральной, восточной Европы и быть таким мостом, через который можно было безопасно идти в Россию и из России — на Запад. Это была наша концепция, и это была основная и правильная концепция, потому что такая роль Украины в геополитике является для нее самой выгодной. Однако это не было в интересах власть имущих этого мира", — заключила политик.