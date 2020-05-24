Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение
Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение
Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение
Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение
Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение
Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение
Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение
Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение
Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение
“Смягчение мер после существенного увеличения тестирования оправдано для Москвы и Подмосковья. Такую же схему следует использовать другим регионам: наращивать тестирование, выявлять бессимптомных носителей и изолировать их, тем самым препятствовать распространению COVID-19”, — сказал ученый.