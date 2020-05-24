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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T10:04
https://ria.ru/20200524/1571902474.html
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_37c5d9093160240046657761594043b2.jpg
РИА Новости

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

04:53 24.05.2020 (обновлено: 10:04 24.05.2020)
353295
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Москва и Подмосковье единственные регионы в России, которые уже прошли пик заболеваемости коронавирусом, в остальных регионах он наступит в течение ближайших одной-двух недель, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
“Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье. Основная причина этого то, что с конца апреля в столичном региона значительно увеличилось число тестов. С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях. Вырос процент бессимптомных носителей вируса. В результате пик наступил раньше (он прогнозировался на последней неделе мая — ред.), а затем начался спад. Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости”, — сказал Тавадян.
© Фото : Агаси Тавадян

Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение

Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ
1 из 3

Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение

© Фото : Агаси Тавадян
© Фото : Агаси Тавадян

Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение

Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ
2 из 3

Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение

© Фото : Агаси Тавадян
© Фото : Агаси Тавадян

Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение

Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ
3 из 3

Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение

© Фото : Агаси Тавадян
1 из 3

Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение

© Фото : Агаси Тавадян
2 из 3

Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение

© Фото : Агаси Тавадян
3 из 3

Прогноз сделан по данным на 22.05.2020. Карты показывают совокупные подтвержденные случаи в субъектах РФ. Чтобы просмотреть график полностью, нажмите на изображение

© Фото : Агаси Тавадян
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
По оценкам эксперта, в Северо-Западном федеральном округе, в частности, в Санкт-Петербурге, а также в Северо-Кавказском федеральном округе будет долгое плато, а потом плавное и продолжительное снижение числа заболевших. Высока вероятность, что снижение показателя заболеваемости продлится до конца лета.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
“Я думаю, что не следует ожидать, что вирус исчезнет. Возможно его ослабление. Он становится обыденностью для нас”, — сказал Тавадян.
Ученый отметил, что эффективность карантина особенно высока, если 90% людей соблюдают его. Модели показывают, что при 80% эффективность ощутима, а если его соблюдают всего 70% и ниже, карантин неэффективен. Другая картина по заболеваемости наблюдалась бы, если Россия пошла по азиатскому сценарию карантина, где более 80% людей соблюдали режим изоляции. В России число людей на карантине было меньше. Изоляция позволила притормозить число заражений, подготовить больницы и тесты для проведения обследования.

“Смягчение мер после существенного увеличения тестирования оправдано для Москвы и Подмосковья. Такую же схему следует использовать другим регионам: наращивать тестирование, выявлять бессимптомных носителей и изолировать их, тем самым препятствовать распространению COVID-19”, — сказал ученый.

По мнению собеседника агентства, не исключена вторая волна вируса, которая, однако, не будет такой неожиданной и драматичной, как первое столкновение с болезнью.
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“В начале года предполагалось, что число смертей в мире будет более миллиона людей. Но эти расчеты, к счастью, не оправдались. Теперь ясен порядок работы и сюрпризов будет гораздо меньше”, — сказал Тавадян.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСеверо-Кавказский федеральный университетМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Популярные комментарии
Очередное очковтирательство. Скажут что теперь можно жить как и до карантина чтобы провести голосование по конституции, т.к. им это нужно обязательно сделать в ускоренном темпе. А вот после голосования скажут что эпидемия вернулась и опять посадят всех на карантин чтоб не мозолили глаза и не мешали принимать их варварские решения.
24 мая, 07:55
ffiona5577
103522234
Уже не стесняются писать мнение "эксперта" КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ наук по вирусологии. Эй вы там на верху... Не считайте всех идиотами!
24 мая, 06:53
Петя Ложкин
100402116
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