Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Парламентарий признает, что у Белоруссии есть определенное поле для маневра, однако политика Запада нацелена на смену строя в республике, а не на развитие отношений без внутренних изменений.

"В этих внешнеполитических манёврах есть определенная опасность — того, кто маневрирует, могут переиграть, потому что другие игроки имеют свои цели. Для начала речь может идти о финансовой помощи, о расширении экономического сотрудничества, но есть же политический подтекст. И я убежден, что президент Лукашенко это понимает", — добавил Пушков.