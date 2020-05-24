Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Экстремальная жара ожидается в июне и июле на всей территории столичного региона, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в ответ на соответствующий запрос.
"В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше +35", — говорится в сообщении.
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
Ранее сообщалось, что при установлении сухой и жаркой погоды возможно возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях.