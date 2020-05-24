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2020-05-24T10:20
https://ria.ru/20200524/1571901950.html
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
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РИА Новости

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

03:14 24.05.2020 (обновлено: 10:20 24.05.2020)
140846
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Экстремальная жара ожидается в июне и июле на всей территории столичного региона, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в ответ на соответствующий запрос.

"В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше +35", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
Ранее сообщалось, что при установлении сухой и жаркой погоды возможно возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях.
Прохожие на улице Москвы
19 мая, 09:56
Сложится благоприятно. Какую погоду ждать в России в первый месяц лета?
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Привет от Греты. Это только начало, к сожалению. Коронавирус должен задержаться. Может это спасет мир. Нам не дано понимать действия Бога (хотя я атеист). Холокост - это. было ужасно, но не исключено, что Господь это сделал, чтобы воссоздать Израиль.
24 мая, 04:07
GGoldmakherv
3561582
Если индекс качества жизни россиян (67 место в мире) находится в рейтинге между тёплым Китаем и жарким Таиландом, то пусть и климатические условия соответствуют.
24 мая, 04:10
Leonid
191632023
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