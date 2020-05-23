В центре России летом могут возникнуть торфяные пожары, сообщили ученые

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сухая и жаркая погода этим летом может привести к торфяным пожарам в центральной части Сухая и жаркая погода этим летом может привести к торфяным пожарам в центральной части России , в том числе на территории Московской области , сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"При установлении сухой и жаркой погоды возможно возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае-июле этого года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.

"Однако в связи с тем, что май текущего года выдался холодным и дождливым, их масштабы будут не такими угрожающими, как в 2010 году", - отмечают эксперты ВНИИ ГОЧС.

Летом и частично осенью 2010 года на значительной части территории России полыхали сильнейшие природные пожары, вызванные аномальной жарой. Пострадали две сотни населенных пунктов, погибли 62 человека. Общий ущерб превысил 12 миллиардов рублей.