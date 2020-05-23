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2020-05-23T03:32
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В центре России летом могут возникнуть торфяные пожары, сообщили ученые
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РИА Новости

В центре России летом могут возникнуть торфяные пожары, сообщили ученые

03:32 23.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоследствия природных пожаров
Последствия природных пожаров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последствия природных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сухая и жаркая погода этим летом может привести к торфяным пожарам в центральной части России, в том числе на территории Московской области, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
"При установлении сухой и жаркой погоды возможно возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае-июле этого года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
"Однако в связи с тем, что май текущего года выдался холодным и дождливым, их масштабы будут не такими угрожающими, как в 2010 году", - отмечают эксперты ВНИИ ГОЧС.
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Летом и частично осенью 2010 года на значительной части территории России полыхали сильнейшие природные пожары, вызванные аномальной жарой. Пострадали две сотни населенных пунктов, погибли 62 человека. Общий ущерб превысил 12 миллиардов рублей.
Москвичам то лето запомнилось плотной пеленой дыма от горящих торфяников. Они раскупали марлевые повязки и респираторные маски, чтобы защититься от смога, проникающего в квартиры и даже в метро, а у кого была возможность — уезжали на дачи или за границу.
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Тверская областьМосковская область (Подмосковье)Владимирская областьНижегородская областьРязанская областьПроисшествия
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