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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T04:00
https://ria.ru/20200524/1571901832.html
В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_31014fc8c7eaf10e85d141a223b7b6f3.jpg
РИА Новости

В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19

02:43 24.05.2020 (обновлено: 04:00 24.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медик готовит шприц с вакциной . Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, имеет только 50% шансов на успех, заявил газете Telegraph глава проекта в Оксфорде профессор Адриан Хилл.
Хилл сообщил, что производящая вакцину команда столкнулась с проблемами, которые могут помешать им создать вакцину против COVID-19 к сентябрю, как было объявлено ранее.

"На данный момент существует 50-процентная вероятность, что мы не получим вообще никаких результатов", — заявил директор института Дженнер при Оксфордском университете Адриан Хилл, добавив, что ранее они говорили о 80-процентной вероятности успеха.

Профессор отметил, что из-за того, что скорость распространения вируса в Великобритании снижается, а медики фиксируют все меньше зараженных, создатели вакцины, вероятно, не смогут использовать достаточное количество добровольцев для следующего этапа испытаний вакцины против коронавируса нового типа. Если COVID-19 не будет распространяться, добровольцы не смогут подхватить вирус, что не позволит ученым оценить действие новой вакцины.
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Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начала испытываться на людях с 23 апреля. Позднее стало известно, что партнером исследований стала фармацевтическая компания AstraZeneca. Она получила от правительства США более миллиарда долларов на создание вакцины. Американский минздрав заказал 300 миллионов доз.
Сообщалось, что в июне станут известны результаты первой фазы клинических исследований, проводимых в Великобритании. Если они будут успешными, то продолжатся в других странах. Если все пойдет по плану, то в сентябре 30 миллионов жителей Великобритании, то есть чуть меньше половины населения, смогут получить доступ к вакцине.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaОксфордский университетВеликобританияОксфордВ мире
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