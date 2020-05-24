В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19

Хилл сообщил, что производящая вакцину команда столкнулась с проблемами, которые могут помешать им создать вакцину против COVID-19 к сентябрю, как было объявлено ранее.

"На данный момент существует 50-процентная вероятность, что мы не получим вообще никаких результатов", — заявил директор института Дженнер при Оксфордском университете Адриан Хилл, добавив, что ранее они говорили о 80-процентной вероятности успеха.

Сообщалось, что в июне станут известны результаты первой фазы клинических исследований, проводимых в Великобритании. Если они будут успешными, то продолжатся в других странах. Если все пойдет по плану, то в сентябре 30 миллионов жителей Великобритании, то есть чуть меньше половины населения, смогут получить доступ к вакцине.