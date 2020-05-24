Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T08:38
https://ria.ru/20200524/1571901721.html
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:501:2048:1653_1036x0_80_0_0_6e5c3dc00457c3608fa3e492d55d23ad.jpg
РИА Новости

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

02:30 24.05.2020 (обновлено: 08:38 24.05.2020)
109143
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
Фотоснимок коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Неуязвимость населения к коронавирусной инфекции появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в интервью "Парламентской газете".
Он выразил надежду на появление вакцины в ближайшее время. По оценке ВОЗ, добавил медик, защитить население от инфекции с воздушно-капельным путем передачи поможет только массовая вакцинация. Причем 95-процентный охват населения гарантированно обеспечит его неуязвимостью, подчеркнул собеседник издания.
"Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц", — сказал Брико.
Академик уточнил, что о защищенности населения можно говорить, когда коллективный иммунитет составит 60-70 процентов.
Медицинские работники
Вчера, 01:55Распространение нового коронавируса
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
"60-70 процентов — это тот уровень, который позволит сказать, что если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц. По крайней мере, с гораздо меньшей активностью и интенсивностью будет развиваться эпидемический процесс в такой группе", — отметил он.
Так, по словам медика, в Европе приводятся данные, что антитела от коронавируса есть у 15 процентов населения. При таком показателе сохраняется возможность для циркуляции возбудителя, и он может вызывать последующие заболевания.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число инфицированных в мире достигло пяти миллионов, более 335 тысяч пациентов скончались. За все время пандемии в России зарегистрировали 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 3500 пациентов умерли, около 108 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
31114216109
Обсудить 11
Распространение нового коронавирусаНиколай БрикоКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеРоссийская академия наукЕвропаМедицинаОбщество
Популярные комментарии
Не надо нам вашей вакцины без соответствующих по времени и качеству исследований. Колите себе и правительству. Через пару лет посмотрим на результат. Тогда и сами согласимся, если побочных эффектов не будет и докажете отсутствие негативного влияния на организм. Иначе на вопрос , какие последствия несёт корона до организма для ответа вам нужно 2-3 года для исследований, а тут достаточно испытаний на приматах и дальше испытываем на населении
24 мая, 02:59
Алексей Павловский
89210115
Не переживай ты так, докажут! Все медиа под контролем, все учёные под контролем, скажут что все хорошо и стадо возрадуется заветному уколу. Электронное будущее тотальный контроль и современное рабство уже процветает, осталось пройти точку невозврата
24 мая, 05:05
Сергей Астахов
4123008
Рекомендуем
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин ответил Шнурову после слов о "чудовищном положении" артистов
Юморист Елена Степаненко
"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Актриса Алена Бабенко
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
У здания Государственной думы России в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Медик у машины скорой помощи
В Москве умерли несколько врачей с COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Президент США Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме
"Мошенничество и фарс". Как "сговор с Кремлем" обернулся против Обамы
Ты больной: американская телеведущая обратилась к Трампу в прямом эфире
"Ты больной": американская телеведущая обратилась к Трампу в прямом эфире
Монумент Независимости Украины в Киеве
Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
Прямая трансляция молебна в режиме онлайн в Читинской соборной мечети. 24 мая 2020
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
11:48Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи
11:42В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
11:42В Иране 107-летняя женщина выздоровела после коронавируса
11:39В КБР за сутки умерли два пациента с коронавирусом
11:39Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира
11:36Глава МИД Китая оценил работу ВОЗ по борьбе с коронавирусом
11:34В Югре умерли две пациентки с COVID-19
11:33Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса
11:27В Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
11:24Китай надеется, что США смогут как можно скорее победить коронавирус
11:23В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 21
11:21На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
11:18В Израиле открылся Храм Гроба Господня
11:16В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса
11:15Вывозной рейс Ереван-Новосибирск-Екатеринбург запланировали на 27 мая
11:14В Крыму "бесцельно" приезжающих будут помещать в обсерватор за свой счет
11:11Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
11:07Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства
11:07Более 85% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет
Лента новостейМолния