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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T08:47
https://ria.ru/20200524/1571901620.html
Депутат Оксана Пушкина назвала нетипичный симптом коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571391263_0:7:2837:1603_1036x0_80_0_0_f4767f91d4c31bb2026afcfccf17fb7a.jpg
РИА Новости

Депутат Оксана Пушкина назвала нетипичный симптом коронавируса

02:19 24.05.2020 (обновлено: 08:47 24.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире телеканала НТВ назвала нервозность симптомом, который стоит учитывать тем, кто не переболел COVID-19.
В пятницу Пушкина, у которой ранее выявили коронавирус, сообщила, что ее выписали из больницы. Она рассказала, что в течение двух недель будет оставаться на самоизоляции, а в следующую среду пройдет третий, "финальный" тест на коронавирус.

"Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни", — отметила парламентарий.

При этом она перечислила симптомы заболевания, которые наблюдаются у многих инфицированных.

"Может начаться конъюнктивит, суставы ломит. У кого-то большая температура, у меня ее вообще не было. Покашливание, нос заложен", — заключила Пушкина.

За все время пандемии в России зарегистрировали 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 3500 пациентов умерли, около 108 тысяч излечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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14 мая, 09:53Распространение нового коронавируса
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