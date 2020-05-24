На Даунинг-стрит отвергли новые обвинения в адрес советника Джонсона

ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак. Офис британского премьера заявил, что не будет "тратить время" на комментирование "ложных обвинений" в адрес главного советника Бориса Джонсона Доминика Каммингса.
Ранее газеты Guardian и Mirror выяснили, что во время самоизоляции Каммингс покинул свой дом в Лондоне и отправился за 400 километров в город Дарем, где проживают его родители. Там его появление не осталось незамеченным, и 31 марта в местное отделение полиции поступила жалоба на возможное нарушение карантина. По данным Mirror, это был не единственный раз, когда Каммингс нарушил самоизоляцию, чтобы навестить своих родителей. Сообщается, что советника Джонсона заметили с женой в Дареме 19 апреля, спустя две недели после первого выхода. Газета пишет, что, по словам прохожих, они были удивлены, увидев чиновника так далеко от Лондона в период локдауна.
"Вчера Mirror и Guardian опубликовали неточные статьи о господине Каммингсе. Сегодня они продолжают писать неточные статьи, в том числе заявляя, что господин Каммингс вновь вернулся в Дарем после возвращения к работе на Даунинг-стрит 14 апреля. Мы не будем тратить свое время, отвечая на поток ложных обвинений в адрес господина Каммингса от ведущих кампанию газет", - говорится в заявлении офиса британского премьера.
В субботу официальный представитель британского премьер-министра выступил в поддержку Каммингса, заявив, что, учитывая, что его жена, предположительно, была заражена коронавирусом, и высокую вероятность того, что он заболеет сам, Доминику Каммингсу было необходимо обеспечить должную заботу о маленьком ребенке. Его сестра и племянницы якобы предложили помощь, так что он на тот случай, если она понадобится, приехал в дом, расположенный рядом, но отделенный от дома, где проживают родственники. Его сестра совершала покупки для семьи и оставляла все за дверью, сообщил представитель канцелярии премьера.
По словам представителя канцелярии, действия советника соответствовали правилам, введенным в связи с коронавирусом. Он отметил, что Каммингс считает, что действовал разумно и легально.
Призывы к Каммингсу уйти в отставку раздаются и со стороны лейбористов, и со стороны либеральных демократов. За один день история разрослась в полномасштабный скандал и заняла первое место в британских новостях.
Каммингс - один из идеологов Brexit, "правая рука" Джонсона. По некоторым данным, именно Каммингс стоит за многими неоднозначными решениями премьера, многие из которых заканчивались скандалами. Его часто называют "серым кардиналом", утверждая, что именно из-за него, в частности, был вынужден уйти в отставку бывший канцлер Саджид Джавид: Каммингс якобы пытался заставить его набрать в Минфин советников с Даунинг-стрит, то есть одобренных самим Каммингсом, тот отказался это сделать и был вынужден покинуть свой пост. Каммингс участвовал и в разработке "коронавирусной" стратегии правительства.