На Даунинг-стрит отвергли новые обвинения в адрес советника Джонсона

"Вчера Mirror и Guardian опубликовали неточные статьи о господине Каммингсе. Сегодня они продолжают писать неточные статьи, в том числе заявляя, что господин Каммингс вновь вернулся в Дарем после возвращения к работе на Даунинг-стрит 14 апреля. Мы не будем тратить свое время, отвечая на поток ложных обвинений в адрес господина Каммингса от ведущих кампанию газет", - говорится в заявлении офиса британского премьера.

В субботу официальный представитель британского премьер-министра выступил в поддержку Каммингса, заявив, что, учитывая, что его жена, предположительно, была заражена коронавирусом, и высокую вероятность того, что он заболеет сам, Доминику Каммингсу было необходимо обеспечить должную заботу о маленьком ребенке. Его сестра и племянницы якобы предложили помощь, так что он на тот случай, если она понадобится, приехал в дом, расположенный рядом, но отделенный от дома, где проживают родственники. Его сестра совершала покупки для семьи и оставляла все за дверью, сообщил представитель канцелярии премьера.