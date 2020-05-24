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2020-05-24T07:35
https://ria.ru/20200524/1571900880.html
Бывший заложник рассказал, как "заболтал" захватчика отделения банка
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571889939_0:0:2977:1675_1036x0_80_0_0_dd1b7917988e779416e7d21775d604f3.jpg
РИА Новости

Бывший заложник рассказал, как "заболтал" захватчика отделения банка

00:50 24.05.2020 (обновлено: 07:35 24.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСотрудники полиции у отделения "Альфа-банка" в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Федор Пименов, оказавшийся в заложниках во время захвата заложников в одном из московских отделений Альфа-банка, рассказал в беседе с RT, как ему удалось втереться в доверие к захватчику.
По словам мужчины, он смог применить знания по психологии, которые приобрел из книг.
"Он забаррикадировал дверь, и я начал практиковать с ним свои психологические наклонности, почерпнутые из книг. Заговорил, заболтал и выяснил, что у него немножечко с головой не в порядке... было довольно эпично", — сказал Пименов.
По его мнению, у злоумышленника не получалось "скоординировать свои действия и движения", и по нему было видно, что он не хотел никому навредить или что-то взять. Пименов добавил, что он пытался успокоить захватчика разговором и даже смог устроить небольшой "психологический сеанс".
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Опубликовано видео задержания захватчика отделения московского банка
"Больше с ним разговаривал и общался... как-то успокоить пытался, войти в большее доверие к человеку. Поскольку есть возражения, надо было работать с этим. Со всеми его вопросами и возражениями мы поработали, провели маленький психологический сеансик. Как я понял, у него было много событий в жизни", — заключил он.
Инцидент произошел в субботу утром. Преступник взял в заложники несколько человек в отделении Альфа-банка на Земляном Валу и угрожал взорвать здание. Мужчину задержали.
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По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, злоумышленником оказался 34-летний житель Тюменской области Алексей Барышников. Данные Федеральной службы судебных приставов свидетельствуют, что мужчина задолжал в разных регионах страны в общей сложности порядка 1,8 миллиона рублей. У Барышникова уже была судимость за угон автомобиля.
На допросе он признал вину и заявил, что захват заложников устроил с целью "узнать правду". Возбуждено уголовное дело.
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В субботу полиции сообщили о захвате заложников в отделении Альфа-банка по адресу Земляной вал, дом 41.

Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
1 из 7

В субботу полиции сообщили о захвате заложников в отделении Альфа-банка по адресу Земляной вал, дом 41.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Согласно сообщениям очевидцев, в отделение зашел мужчина с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и объявил, что банк заминирован.

Сапер у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
2 из 7

Согласно сообщениям очевидцев, в отделение зашел мужчина с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и объявил, что банк заминирован.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

По разным данным, злоумышленник мог удерживать от одного до шести человек.

Сотрудники полиции в оцеплении у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
3 из 7

По разным данным, злоумышленник мог удерживать от одного до шести человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Полиция оцепила здание и провела успешную операцию по захвату преступника.

Прохожие наблюдают за ситуацией у отделения Альфа-банка в центре Москвы, где неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
4 из 7

Полиция оцепила здание и провела успешную операцию по захвату преступника.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Задержанным оказался 34-летний житель Нижневартовска. СК уже завел дело по статье о захвате заложников.

У входа в отделение Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
5 из 7

Задержанным оказался 34-летний житель Нижневартовска. СК уже завел дело по статье о захвате заложников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Полиция выясняет, была ли у злоумышленника взрывчатка, а также его мотивы.

Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
6 из 7

Полиция выясняет, была ли у злоумышленника взрывчатка, а также его мотивы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
7 из 7

В результате происшествия никто не пострадал.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 7

В субботу полиции сообщили о захвате заложников в отделении Альфа-банка по адресу Земляной вал, дом 41.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 7

Согласно сообщениям очевидцев, в отделение зашел мужчина с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и объявил, что банк заминирован.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 7

По разным данным, злоумышленник мог удерживать от одного до шести человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 7

Полиция оцепила здание и провела успешную операцию по захвату преступника.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 7

Задержанным оказался 34-летний житель Нижневартовска. СК уже завел дело по статье о захвате заложников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 7

Полиция выясняет, была ли у злоумышленника взрывчатка, а также его мотивы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 7

В результате происшествия никто не пострадал.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
20375798
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Захват заложников в центре МосквыРоссияМоскваАльфа-банкПроисшествия
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