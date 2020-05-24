Бывший заложник рассказал, как "заболтал" захватчика отделения банка

Сотрудники полиции у отделения "Альфа-банка" в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Федор Пименов, оказавшийся в заложниках во время захвата заложников в одном из Федор Пименов, оказавшийся в заложниках во время захвата заложников в одном из московских отделений Альфа-банка , рассказал в беседе с RT , как ему удалось втереться в доверие к захватчику.

По словам мужчины, он смог применить знания по психологии, которые приобрел из книг.

"Он забаррикадировал дверь, и я начал практиковать с ним свои психологические наклонности, почерпнутые из книг. Заговорил, заболтал и выяснил, что у него немножечко с головой не в порядке... было довольно эпично", — сказал Пименов.

По его мнению, у злоумышленника не получалось "скоординировать свои действия и движения", и по нему было видно, что он не хотел никому навредить или что-то взять. Пименов добавил, что он пытался успокоить захватчика разговором и даже смог устроить небольшой "психологический сеанс".

"Больше с ним разговаривал и общался... как-то успокоить пытался, войти в большее доверие к человеку. Поскольку есть возражения, надо было работать с этим. Со всеми его вопросами и возражениями мы поработали, провели маленький психологический сеансик. Как я понял, у него было много событий в жизни", — заключил он.

Инцидент произошел в субботу утром. Преступник взял в заложники несколько человек в отделении Альфа-банка на Земляном Валу и угрожал взорвать здание. Мужчину задержали.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, злоумышленником оказался 34-летний житель Тюменской области Алексей Барышников. Данные Федеральной службы судебных приставов свидетельствуют, что мужчина задолжал в разных регионах страны в общей сложности порядка 1,8 миллиона рублей. У Барышникова уже была судимость за угон автомобиля.