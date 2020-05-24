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Религия и мировоззрение
2020-05-24T11:48
https://ria.ru/20200524/1571900784.html
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571909057_0:126:3192:1922_1036x0_80_0_0_f287153646297ba3961db6bfcc227f83.jpg
РИА Новости

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

00:19 24.05.2020 (обновлено: 11:48 24.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПрямая трансляция молебна в режиме онлайн в Читинской соборной мечети. 24 мая 2020
Прямая трансляция молебна в режиме онлайн в Читинской соборной мечети. 24 мая 2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Прямая трансляция молебна в режиме онлайн в Читинской соборной мечети. 24 мая 2020
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мусульмане отмечают Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам — татарское название "праздника разговения".
Ему предшествовал 30-дневный пост — месяц Рамадан. По преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году. Традиционно в Ид аль-Фитр проходят массовые молитвы в мечетях, а также многотысячные трапезы и гуляния.
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В этом году Ураза-байрам состоится без массовых мероприятий из-за коронавируса. Владимир Путин ранее попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться в этот день большими компаниями.
В Духовном управлении мусульман России (ДУМ) и Духовном собрании мусульман России (ДСМР) рассказали, что мечети в столице и других регионах будут закрыты для верующих в праздник, но молитвы в центральных мечетях не прекратятся, а трансляции можно смотреть онлайн.
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Муфтияты в регионах также обратились к верующим с просьбой в эти дни остаться дома. С таким же воззванием выступили и религиозные лидеры республик Средней Азии. Без прихожан молитвы пройдут и в главных святынях ислама: Заповедной мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине.
Председатель Совета муфтиев России (СМР) и ДУМ муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил надежду, что "через трансляцию праздничной молитвы и проповеди дух праздника войдет в каждый мусульманский дом". Он подчеркнул, что борьба с вирусом продолжается, и призвал мусульман к терпению.
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В Духовном собрании мусульман России (ДСМР) восприняли просьбу президента остаться дома в праздник с пониманием. "Ислам предписывает соблюдать санитарные нормы и не подвергать людей излишней опасности. <...> К сожалению, именно массовые скопления людей быстрей всего способствуют распространению вируса, поэтому мы еще не скоро встретим свои праздники в привычном режиме", — сказал РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.
И все же пандемия, по его мнению, "не слишком деморализовала верующих".
"Нашим предкам приходилось встречать более страшные эпидемии, и месяцами в осадах сидеть. Надо благодарить Всевышнего, что не послал нам более тяжелое испытание. Так что мы еще с Божьей помощью потерпим и помолимся пока дома. Ведь для молитв нет преград", — уверен Крганов.
Хотя принять участие в коллективных молитвах в мечетях невозможно, глава ДСМР ранее призвал не отказываться от традиционных для мусульман занятий в праздничный день. Так, он посоветовал готовить угощения, дарить подарки детям, надеть новую одежду, поздравить близких по телефону, а также помолиться за усопших. По его словам, нужно уделить максимальное внимание близким и неимущим.
А в ДУМ на Ураза-байрам анонсировали массовые ифтары для малоимущих (ифтар — трапеза разговения, которую совершают после захода солнца: во время Рамадана верующие не принимают пищу в дневное время).
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Например, в Дагестане фонд "Инсан" и ДУМ ежедневно угощают горячим пловом четыре тысячи постящихся, разнося его по домам мусульман. В Татарстане проходит "ифтар столетия": "с доставкой на дом" и ориентирован исключительно на нуждающихся. В ифтаре принимает участие 30 тысяч человек, что вдвое больше, чем годом ранее.
"Несмотря на то, что мы ограничены в посещении мечетей, мы не ограничены в своей доброй воле, в оказании помощи и поддержке нуждающимся", — подытожил муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
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Религия и мировоззрениеУраза-байрамДуховное управление мусульман европейской части РоссииРеспублика ДагестанЦентральное духовное управление мусульман РоссииРавиль ГайнутдинИльдар АляутдиновМосква
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