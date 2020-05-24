Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли

"Соль задерживает жидкость, и если мы не будем досаливать продукты, у нас будут уходить отеки. У многих уходит не жировая ткань, а излишки воды в организме. Объемы станут меньше, на весы станет вставать приятнее. Но когда мы возобновим потребление соли, все быстро вернется. Другое дело, если есть очень много соли, изменяется метаболизм, происходит задержка жидкости, организму сложно с этим справляться, поэтому сложнее худеть, сжигать жир. Важно определить свою норму соли в сутки", – дала совет в эфире радио Sputnik Елена Соломатина.