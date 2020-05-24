Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Многие пытаются полностью исключить соль из своего рациона. Насколько это полезно и поможет ли это на самом деле похудеть, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Хлорид натрия присутствует в продуктах питания в натуральном виде, но, естественно, мы часто досаливаем пищу. Соль на самом деле нужна организму, без нее невозможна нервно-мышечная передача, хлор нужен для образования соляной кислоты, желудочного сока. Поэтому в адекватном количестве это продукт полезный. ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом. Бывает, что хочется досолить пищу, когда мы испытываем обезвоживание, состояние усталости, упадка сил, при низком давлении. Соль задерживает воду, соответственно повышает давление, и для многих это является спасительным вариантом. Кто-то поднимает давление с помощью кофеина, а кто-то – съев кусочек соленой рыбы или соленый огурец", – рассказала Елена Соломатина.
Другое дело, что мы очень часто переедаем соли, и тут дело не в потребности в чем-то соленом, это просто привычка.
"Вкусовые рецепторы привыкают к определенному вкусу, и если мы будем постоянно увеличивать количество соли, нам потом все будет казаться недосоленным. И наоборот, если мы будем есть меньше соли, сможем почувствовать настоящий вкус продуктов", – считает диетолог.
22 января, 15:42РИА НаукаУченые выяснили, способствует ли соль похудению
Многие пытаются отказаться от соли вообще, чтобы похудеть. На самом бессолевая диета дает лишь временный результат.
"Соль задерживает жидкость, и если мы не будем досаливать продукты, у нас будут уходить отеки. У многих уходит не жировая ткань, а излишки воды в организме. Объемы станут меньше, на весы станет вставать приятнее. Но когда мы возобновим потребление соли, все быстро вернется. Другое дело, если есть очень много соли, изменяется метаболизм, происходит задержка жидкости, организму сложно с этим справляться, поэтому сложнее худеть, сжигать жир. Важно определить свою норму соли в сутки", – дала совет в эфире радио Sputnik Елена Соломатина.