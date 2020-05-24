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Туризм
2020-05-24T03:15
https://ria.ru/20200524/1571869096.html
В ЮАР сняли на видео, как гиена отняла добычу у питона
https://cdn21.img.ria.ru/images/150009/33/1500093301_0:0:3007:1691_1036x0_80_0_0_fc290272e222754909ec5581e7e3dca7.jpg
РИА Новости

В ЮАР сняли на видео, как гиена отняла добычу у питона

03:15 24.05.2020
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© AP Photo / Karel PrinslooГиена в национальном парке Амбосели в Кении
Гиена в национальном парке Амбосели в Кении
© AP Photo / Karel Prinsloo
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В Национальном парке Крюгера сняли на видео, как гиена отняла добычу у питона, сообщается в соцсетях заповедника.
На кадрах видно, как хищник осторожно подобрался к питону, убившему импалу (чернопятую антилопу) и выхватил трофей. Змея даже не успела среагировать.
"Я увидел гиену, идущую по чьему-то следу. Выйдя из высокой травы, животное заметило змею с жертвой в пасти, — рассказал автор видео гид Джейсон Жубер. — Гиена осторожно подкралась поближе к питону, а потом вырвала импалу из пасти".
Он добавил, что ему было жаль пресмыкающееся, "проделавшее большую работу", чтобы поймать жертву, и в итоге оставшееся голодным.
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