В ЮАР сняли на видео, как гиена отняла добычу у питона

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В Национальном парке Крюгера сняли на видео, как гиена отняла добычу у питона, В Национальном парке Крюгера сняли на видео, как гиена отняла добычу у питона, сообщается в соцсетях заповедника.

На кадрах видно, как хищник осторожно подобрался к питону, убившему импалу (чернопятую антилопу) и выхватил трофей. Змея даже не успела среагировать.

"Я увидел гиену, идущую по чьему-то следу. Выйдя из высокой травы, животное заметило змею с жертвой в пасти, — рассказал автор видео гид Джейсон Жубер. — Гиена осторожно подкралась поближе к питону, а потом вырвала импалу из пасти".