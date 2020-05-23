Генсек НАТО поприветствовал трехдневное прекращение огня в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение радикального движения " Талибан " и афганского правительства о прекращении огня в Афганистане на три дня.

"Приветствую заявления правительства Афганистан и "Талибана" о трехдневном прекращении огня в связи с праздником Ид аль-Фитр. Все стороны должны воспользоваться этой возможностью для мира на благо всех афганцев", - написал Столтенберг в Twitter

По его словам, НАТО сохраняет приверженность безопасности в Афганистане.

Движение "Талибан" объявило в субботу о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. В свою очередь президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал решение "Талибана" и поручил Национальной службе безопасности соблюдать трехдневный режим перемирия и обороняться только в случае нападения.

США и афганское радикальное движение "Талибан" ранее подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога.