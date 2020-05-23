Генсек НАТО поприветствовал трехдневное прекращение огня в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение радикального движения "Талибан" и афганского правительства о прекращении огня в Афганистане на три дня.
"Приветствую заявления правительства Афганистан и "Талибана" о трехдневном прекращении огня в связи с праздником Ид аль-Фитр. Все стороны должны воспользоваться этой возможностью для мира на благо всех афганцев", - написал Столтенберг в Twitter.
По его словам, НАТО сохраняет приверженность безопасности в Афганистане.
Движение "Талибан" объявило в субботу о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. В свою очередь президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал решение "Талибана" и поручил Национальной службе безопасности соблюдать трехдневный режим перемирия и обороняться только в случае нападения.
США и афганское радикальное движение "Талибан" ранее подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога.
Как ранее заявил Столтенберг, в Афганистане к лету останутся 12 тысяч натовских военнослужащих. Все дальнейшие шаги НАТО по сокращению численности военных в Афганистане будут зависеть от развития ситуации в этой стране.