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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T23:53
https://ria.ru/20200523/1571900428.html
Депутаты попросили правительство разъяснить детали по выплатам врачам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786583_0:4:3072:1732_1036x0_80_0_0_7be5a47d947e9a45e9b5e186debeea97.jpg
РИА Новости

Депутаты попросили правительство разъяснить детали по выплатам врачам

23:33 23.05.2020 (обновлено: 23:53 23.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутаты попросили правительство России разъяснить детали, мешающие медикам получать выплаты по COVID-19, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
"Письмо подписано, ушло в пятницу", — сказал он.
Соответствующее протокольное поручение (документ есть в распоряжении РИА Новости) проконтролировать выплаты медикам, работающим с COVID-19, внесли депутаты Госдумы Дмитрий Морозов, Алексей Куринный, Сергей Натаров и Федот Тумусов.
Тумусов уточнил в своем Telegram-канале, что не всем медикам, работающим с коронавирусом, удалось получить выплаты.
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"В связи с этим мы с коллегами предложили запросить правительство сразу по нескольким важным пунктам этой ситуации. Во-первых: что кабинет министров имеет в виду под "группой риска заражения коронавирусом"? Именно из-за отсутствия определения термина и возникает большинство конфликтов. "Вы работаете в регистратуре, вам денег не положено": типичный пример. Правительство должно четко прописать критерии группы риска — и они, конечно, должны быть широкими", — считает Тумусов.
Второй вопрос: сколько медиков, по планам кабмина, должны были получить деньги и сколько получили; третий: сколько средств выделено и предполагаются ли резервные, отметил Тумусов.
Депутат подчеркнул, что, только имея в руках цифры, можно рассуждать "об эффективности мер и исправлении системы выплат".
Правительство должно предоставить ответ на протокольное поручение в течение 15 дней, уточнил Тумусов РИА Новости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей КуринныйДмитрий МорозовГосдума РФПравительство РФОбщество
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