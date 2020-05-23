Депутаты попросили правительство разъяснить детали по выплатам врачам

Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутаты попросили Депутаты попросили правительство России разъяснить детали, мешающие медикам получать выплаты по COVID-19 , сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

"Письмо подписано, ушло в пятницу", — сказал он.

Соответствующее протокольное поручение (документ есть в распоряжении РИА Новости) проконтролировать выплаты медикам, работающим с COVID-19, внесли депутаты Госдумы Дмитрий Морозов Алексей Куринный , Сергей Натаров и Федот Тумусов.

Тумусов уточнил в своем Telegram-канале, что не всем медикам, работающим с коронавирусом, удалось получить выплаты.

"В связи с этим мы с коллегами предложили запросить правительство сразу по нескольким важным пунктам этой ситуации. Во-первых: что кабинет министров имеет в виду под "группой риска заражения коронавирусом"? Именно из-за отсутствия определения термина и возникает большинство конфликтов. "Вы работаете в регистратуре, вам денег не положено": типичный пример. Правительство должно четко прописать критерии группы риска — и они, конечно, должны быть широкими", — считает Тумусов.

Второй вопрос: сколько медиков, по планам кабмина, должны были получить деньги и сколько получили; третий: сколько средств выделено и предполагаются ли резервные, отметил Тумусов.

Депутат подчеркнул, что, только имея в руках цифры, можно рассуждать "об эффективности мер и исправлении системы выплат".

Правительство должно предоставить ответ на протокольное поручение в течение 15 дней, уточнил Тумусов РИА Новости.