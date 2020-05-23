В Госдуме предложили провести аудит госпрограммы по здравоохранению

В документе Тумусов отметил, что в ближайшее время ожидается внесение проектов бюджетных корректировок в объем, структуру и правила финансирования российского здравоохранения и важно, чтобы они опирались на проверенную исходную информацию об эффективности существующей системы управления государственными активами в здравоохранении.

"Счетная палата наделена полномочиями, функциями и методами оценки эффективности в сфере здравоохранения. Однако, насколько мне известно, аудит эффективности здравоохранения ни разу не проводился … Предлагаю до сентября 2020 года провести аудит эффективности государственной программы "Развитие здравоохранения", включающей в себя все основные расходы в этой сфере до сентября 2020 года", - говорится в документе.