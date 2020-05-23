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2020-05-23T23:07
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В Госдуме предложили провести аудит госпрограммы по здравоохранению
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РИА Новости

В Госдуме предложили провести аудит госпрограммы по здравоохранению

23:07 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Замруководителя фракции "Справедливая Россия", первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предложил Счетной палате провести аудит программы "Развитие здравоохранения", чтобы "понимать эффективность расходования средств" на медицину в стране.
"Вчера я также предложил Счетной палате провести аудит госпрограммы "Развитие здравоохранения", чтобы понимать эффективность расходования средств на медицину в стране в целом", - написал Тумусов в своем Telegram-канале.
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На имя председателя Счетной палаты Алексея Кудрина в пятницу был отправлен соответствующий депутатский запрос (документ имеется в распоряжении РИА Новости).
В документе Тумусов отметил, что в ближайшее время ожидается внесение проектов бюджетных корректировок в объем, структуру и правила финансирования российского здравоохранения и важно, чтобы они опирались на проверенную исходную информацию об эффективности существующей системы управления государственными активами в здравоохранении.
"Счетная палата наделена полномочиями, функциями и методами оценки эффективности в сфере здравоохранения. Однако, насколько мне известно, аудит эффективности здравоохранения ни разу не проводился … Предлагаю до сентября 2020 года провести аудит эффективности государственной программы "Развитие здравоохранения", включающей в себя все основные расходы в этой сфере до сентября 2020 года", - говорится в документе.
Тумусов уточнил, что члены экспертного совета фракции СР готовы подключиться к этой работе.
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