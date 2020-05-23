СМИ сообщили, что советник Джонсона дважды нарушал карантин

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс дважды нарушал режим самоизоляции, пишет газета Daily Mirror.
В конце марта сообщалось, что на самоизоляции находится ряд сотрудников канцелярии британского премьера Бориса Джонсона, который также потом заразился COVID-19. Среди них был и участвовавший в разработке правил карантина Каммингс, у которого имелись легкие симптомы заболевания.
Ранее газеты Guardian и Mirror выяснили, что во время самоизоляции Каммингс покинул свой дом в Лондоне и отправился за 400 километров в город Дарем, где проживают его родители. Там его появление не осталось незамеченным, и 31 марта в местное отделение полиции поступила жалоба на возможное нарушение карантина.
По данным газеты, это был не единственный раз, когда Каммингс нарушил самоизоляцию, чтобы навестить своих родителей. Сообщается, что советника Джонсона заметили с женой в Дареме 19 апреля, спустя две недели после первого выхода. Газета пишет, что, по словам прохожих, они были удивлены, увидев чиновника так далеко от Лондона в период локдауна.
Официальный представитель британского премьер-министра ранее выступил в поддержку Каммингса, заявив, что, учитывая, что его жена, предположительно, была заражена коронавирусом, и высокую вероятность того, что он заболеет сам, Доминику Каммингсу было необходимо обеспечить должную заботу о маленьком ребенке. Его сестра и племянницы якобы предложили помощь, так что он на тот случай, если она понадобится, приехал в дом, расположенный рядом, но отделенный от дома, где проживают родственники. Его сестра совершала покупки для семьи и оставляла все за дверью, сообщил представитель канцелярии премьера.
По словам представителя канцелярии, действия советника соответствовали правилам, введенным в связи с коронавирусом. Он отметил, что Каммингс считает, что действовал разумно и легально.
Призывы к Каммингсу уйти в отставку раздаются и со стороны лейбористов, и со стороны либеральных демократов.
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