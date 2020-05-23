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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T23:56
https://ria.ru/20200523/1571899773.html
В Петербурге проверят работу неотложки из-за смерти женщины дома
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РИА Новости

В Петербурге проверят работу неотложки из-за смерти женщины дома

22:35 23.05.2020 (обновлено: 23:56 23.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИнфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
Инфекционная больница имени Боткина в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Власти через три дня представят губернатору Петербурга результаты служебного расследования в отношении неотложки Калининского района, где около месяца назад женщина скончалась в квартире после нескольких попыток вызова медиков, которые якобы отказывались выезжать из-за отсутствия мест в больницах на фоне COVID-19.
Как сообщила в субботу интернет-газета "Фонтанка", в период с 15 по 18 апреля в отделение скорой помощи поликлиники № 54 Калининского района поступило четыре обращения местной жительницы Марии Симоновой. Вечером 18 апреля, когда дверь ее квартиры вскрыли в присутствии родителей, девушку нашли на полу без признаков жизни. По данным "Фонтанки", причинами смерти стали сердечная недостаточность и хронический тубулоинтерстициальный нефрит. При этом районная скорая помощь в ответ на вызовы якобы сообщала, что не может их принять из-за того, что больницы принимают только пациентов с коронавирусом и в них нет мест.
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Представитель администрации Калининского района сообщала РИА Новости, что по факту смерти местной жительницы совместно со следственными органами проводится проверка поликлиники № 54, которая подведомственна районным властям.
Как сообщила в субботу пресс-служба администрации губернатора, глава города также инициировал служебное расследование работы районной неотложки.
"Губернатор Александр Беглов поручил провести проверку работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе. Вице-губернатор Олег Эргашев, комитет по здравоохранению и администрация Калининского района в течение трех дней представят главе города результаты служебного расследования", — говорится в сообщении.
Официальным комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловКалининский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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