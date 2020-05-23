В Петербурге проверят работу неотложки из-за смерти женщины дома

Как сообщила в субботу интернет-газета "Фонтанка", в период с 15 по 18 апреля в отделение скорой помощи поликлиники № 54 Калининского района поступило четыре обращения местной жительницы Марии Симоновой. Вечером 18 апреля, когда дверь ее квартиры вскрыли в присутствии родителей, девушку нашли на полу без признаков жизни. По данным "Фонтанки", причинами смерти стали сердечная недостаточность и хронический тубулоинтерстициальный нефрит. При этом районная скорая помощь в ответ на вызовы якобы сообщала, что не может их принять из-за того, что больницы принимают только пациентов с коронавирусом и в них нет мест.