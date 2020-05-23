В Татарстане рассказали, кого из приезжающих освободят от самоизоляции

Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая — РИА Новости. Прибывающих в Татарстан не будут отправлять в обсерватор, если они смогут доказать отсутствие у них коронавируса, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Правительство Татарстана 14 апреля ввело обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывших в республику из Москвы Санкт-Петербурга . Ранее 14-дневная изоляция стала обязательной для прибывших из-за рубежа.

Согласно изменениям, внесенным в постановление кабмина Татарстана от 19 марта о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, в обсерваторы не будут направлять "лиц, прошедших непосредственно перед прибытием в Республику Татарстан изоляцию в условиях обсерватора на территории иных субъектов России при наличии подтверждающих документов".

Также изоляция отменяется для переболевших коронавирусом и имеющих соответствующую справку из больницы. Освобождаются от самоизоляции и те, кто может предоставить отрицательный анализ на COVID-19, полученный не менее чем за два дня до прибытия в Татарстан.

"Постановление вступает в силу по истечении одного дня со дня официального опубликования — 23 мая 2020 года", — подчеркивается в сообщении.

На 23 мая в Татарстане зарегистрировано 2697 случаев COVID-19, из них 76 — за последние сутки. Выздоровели 1825 человек, десять пациентов скончались.