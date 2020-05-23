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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T23:59
https://ria.ru/20200523/1571898749.html
В Татарстане рассказали, кого из приезжающих освободят от самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823183_0:336:3044:2048_1036x0_80_0_0_0d32633caa03c5ef1142bd02cd2f7ce1.jpg
РИА Новости

В Татарстане рассказали, кого из приезжающих освободят от самоизоляции

21:27 23.05.2020 (обновлено: 23:59 23.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая — РИА Новости. Прибывающих в Татарстан не будут отправлять в обсерватор, если они смогут доказать отсутствие у них коронавируса, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Правительство Татарстана 14 апреля ввело обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывших в республику из Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее 14-дневная изоляция стала обязательной для прибывших из-за рубежа.
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
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Согласно изменениям, внесенным в постановление кабмина Татарстана от 19 марта о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, в обсерваторы не будут направлять "лиц, прошедших непосредственно перед прибытием в Республику Татарстан изоляцию в условиях обсерватора на территории иных субъектов России при наличии подтверждающих документов".
Также изоляция отменяется для переболевших коронавирусом и имеющих соответствующую справку из больницы. Освобождаются от самоизоляции и те, кто может предоставить отрицательный анализ на COVID-19, полученный не менее чем за два дня до прибытия в Татарстан.
"Постановление вступает в силу по истечении одного дня со дня официального опубликования — 23 мая 2020 года", — подчеркивается в сообщении.
На 23 мая в Татарстане зарегистрировано 2697 случаев COVID-19, из них 76 — за последние сутки. Выздоровели 1825 человек, десять пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваРеспублика Татарстан (Татарстан)Санкт-ПетербургОбщество
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