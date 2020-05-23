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2020-05-23T21:12
https://ria.ru/20200523/1571897993.html
Украинская полиция завела дело после гибели депутата Рады Давиденко
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РИА Новости

Украинская полиция завела дело после гибели депутата Рады Давиденко

20:55 23.05.2020 (обновлено: 21:12 23.05.2020)
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© Фото : аккаунт Валерия Давиденко в сети FacebookНародный депутат Украины Валерий Давиденко
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
© Фото : аккаунт Валерия Давиденко в сети Facebook
Народный депутат Украины Валерий Давиденко. Архивное фото
КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Украинские правоохранители завели уголовное дело в связи с гибелью депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко, тело которого было найдено в его собственном офисе в Киеве, сообщила пресс-служба столичного управления полиции.
Информацию о гибели Давиденко подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко. По его словам, тело депутата нашли в офисе.

"Сорокасемилетнего пострадавшего обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской. В 18:37 (время совпадает с мск) женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и представители других профильных служб.
Валерий Давиденко был избран в Раду по 208-му округу в Черниговской области, был самовыдвиженцем и являлся членом депутатской группы "Доверие".
© Фото : аккаунт Валерия Давиденко в сети FacebookНародный депутат Украины Валерий Давиденко
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
© Фото : аккаунт Валерия Давиденко в сети Facebook
Народный депутат Украины Валерий Давиденко
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Валерий ДавиденкоСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
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