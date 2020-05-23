Украинская полиция завела дело после гибели депутата Рады Давиденко

"Сорокасемилетнего пострадавшего обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской. В 18:37 (время совпадает с мск) женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении на сайте полиции.