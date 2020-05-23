В Петербурге заведующая отделением больницы умерла от коронавируса

"В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончалась заведующая первым кардиологическим отделением Городской больницы № 26 Галина Анатольевна Литвинова. С 1993 года она трудилась в этой больнице, куда пришла на работу врачом-кардиологом", — говорится в сообщении.

"Галина Анатольевна посвятила себя благородной профессии врача, многие годы лечила людей. Она пользовалась огромным уважением у коллег и пациентов, находила особый подход к каждому больному. Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача", — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что в апреле в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий, который более 20 лет работал в Елизаветинской больнице, а в последнее время в Александровской больнице. Также скончался заведующий нейрохирургическим отделением № 2 Александровской больницы Алексей Филиппов. У врачей был подтвержден диагноз COVID-19. Пятого мая сообщалось, что скончался врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович, а также медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова, две санитарки Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа. Пятнадцатого мая от осложнений новой коронавирусной инфекции на 72-м году жизни скончался Виктор Парафило. Он работал в должности заведующего отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы № 31 в течение 25 лет.