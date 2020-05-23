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2020-05-24T00:02
https://ria.ru/20200523/1571896429.html
В Петербурге заведующая отделением больницы умерла от коронавируса
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РИА Новости

В Петербурге заведующая отделением больницы умерла от коронавируса

19:42 23.05.2020 (обновлено: 00:02 24.05.2020)
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© Фото : Городская больница №26Заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова
Заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова
© Фото : Городская больница №26
Заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким и коллегам заведующей первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галины Литвиновой, скончавшейся от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

"В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончалась заведующая первым кардиологическим отделением Городской больницы № 26 Галина Анатольевна Литвинова. С 1993 года она трудилась в этой больнице, куда пришла на работу врачом-кардиологом", — говорится в сообщении.

Губернатор Петербурга выразил соболезнования ее близким и коллегам.

"Галина Анатольевна посвятила себя благородной профессии врача, многие годы лечила людей. Она пользовалась огромным уважением у коллег и пациентов, находила особый подход к каждому больному. Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача", — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что в апреле в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий, который более 20 лет работал в Елизаветинской больнице, а в последнее время в Александровской больнице. Также скончался заведующий нейрохирургическим отделением № 2 Александровской больницы Алексей Филиппов. У врачей был подтвержден диагноз COVID-19. Пятого мая сообщалось, что скончался врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович, а также медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова, две санитарки Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа. Пятнадцатого мая от осложнений новой коронавирусной инфекции на 72-м году жизни скончался Виктор Парафило. Он работал в должности заведующего отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы № 31 в течение 25 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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