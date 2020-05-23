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2020-05-23T19:34
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В Крыму отреагировали на отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН
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РИА Новости

В Крыму отреагировали на отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН

19:27 23.05.2020 (обновлено: 19:34 23.05.2020)
13167
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Симеизе, Крым
Вид на набережную в Симеизе, Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментарии телеканалу RT обвинил украинских политиков в спекуляции на теме российского полуострова.
Ранее представители Украины, США, Эстонии и Великобритании отказались участвовать в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященного ситуации в Крыму. На этой онлайн-встрече, инициированной Россией, по видеосвязи выступали жители республики.
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"Каждый раз представители Украины, представители Европы отказываются обсуждать на открытых площадках, как они считают, "проблему" с якобы нарушением прав человека в Крыму и многое другое", — отметил Гемпель.
Он напомнил, что крымчане регулярно приглашали их посетить полуостров и начать диалог.
"Все-таки с каждым годом все большее количество людей в Европе понимают, что все то, что говорится о Крыме (представителями Украины. — Прим. ред.), является наглой и беспрецедентной ложью", — заключил парламентарий.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал прошедшее мероприятие успехом и подчеркнул, что в ООН вместо профессиональных лжецов выступили настоящие представители полуострова.
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РоссияЮрий ГемпельСергей Аксенов (политик)Совет Безопасности ООНЭстонияЕвропаРеспублика КрымООНСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну, отказ англо-саксов понятен - за 5 ярдов баксов вернуть Крым России это надо умудриться) А эстоцкие карапузы-то от куда там взялись - решили потрафить окраине в надежде получить от туда по-скорее и по-больше батраков-зробитчан на сбор клубники?))
23 мая, 19:31
Б2Борисыч 2019
4070003
Понятно, что Крым украинцам всегда открыт, и они по Крыму не страдают. Страдает Америка по Севастополю. Вот, вроде. и в руках, но обломилось.
23 мая, 19:59
Петя Мокин
4620002
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