В Крыму отреагировали на отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН

Он напомнил, что крымчане регулярно приглашали их посетить полуостров и начать диалог.

"Все-таки с каждым годом все большее количество людей в Европе понимают, что все то, что говорится о Крыме (представителями Украины. — Прим. ред.), является наглой и беспрецедентной ложью", — заключил парламентарий.