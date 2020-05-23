В Крыму отреагировали на отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментарии телеканалу RT обвинил украинских политиков в спекуляции на теме российского полуострова.
Ранее представители Украины, США, Эстонии и Великобритании отказались участвовать в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященного ситуации в Крыму. На этой онлайн-встрече, инициированной Россией, по видеосвязи выступали жители республики.
"Каждый раз представители Украины, представители Европы отказываются обсуждать на открытых площадках, как они считают, "проблему" с якобы нарушением прав человека в Крыму и многое другое", — отметил Гемпель.
Он напомнил, что крымчане регулярно приглашали их посетить полуостров и начать диалог.
"Все-таки с каждым годом все большее количество людей в Европе понимают, что все то, что говорится о Крыме (представителями Украины. — Прим. ред.), является наглой и беспрецедентной ложью", — заключил парламентарий.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал прошедшее мероприятие успехом и подчеркнул, что в ООН вместо профессиональных лжецов выступили настоящие представители полуострова.