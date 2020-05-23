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Сироты узнали о воевавших предках в проекте "Память победы"
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РИА Новости

Сироты узнали о воевавших предках в проекте "Память победы"

18:35 23.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Концлагерь "Красный" в Крыму
Мемориальный комплекс Концлагерь Красный в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Двадцать три ребёнка-сироты нашли информацию о своих воевавших родственниках в ходе Всероссийского проекта "Память Победы", приуроченного к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.
"На наших ресурсах публикуются, как мы и договаривались, письма солдатам, а также результаты нашего проекта "Память Победы", который посвящен розыску родственников детей-сирот. Уже 23 ребенка нашли своих героев, участников Великой Отечественной войны", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.
«Это праздник со слезами на глазах»: люди из 60 стран исполнили песню «День Победы»
10 мая, 19:11
"Это праздник со слезами на глазах": люди из 60 стран спели "День Победы"Более 1,1 млн человек в разных странах мира и во всех регионах России приняли участие в акции "День Победы", исполнив эту песню на своем родном языке.
Ранее на сайте Кузнецовой сообщалось, что всероссийский проект "Память Победы" предлагает детям, в том числе из сиротских учреждений, исследовать судьбы героев Великой Отечественной войны. В сообщении отмечалось, что члены курирующих рабочих групп, специально созданных в каждом регионе, проведут вебинары, в ходе которых детям-участникам расскажут о технологии поиска – где можно получить интересующие сведения, как это сделать, куда можно обратиться за дополнительной информацией.
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Анна КузнецоваДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
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