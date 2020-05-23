Сироты узнали о воевавших предках в проекте "Память победы"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Двадцать три ребёнка-сироты нашли информацию о своих воевавших родственниках в ходе Всероссийского проекта "Память Победы", приуроченного к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.
"На наших ресурсах публикуются, как мы и договаривались, письма солдатам, а также результаты нашего проекта "Память Победы", который посвящен розыску родственников детей-сирот. Уже 23 ребенка нашли своих героев, участников Великой Отечественной войны", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.
Ранее на сайте Кузнецовой сообщалось, что всероссийский проект "Память Победы" предлагает детям, в том числе из сиротских учреждений, исследовать судьбы героев Великой Отечественной войны. В сообщении отмечалось, что члены курирующих рабочих групп, специально созданных в каждом регионе, проведут вебинары, в ходе которых детям-участникам расскажут о технологии поиска – где можно получить интересующие сведения, как это сделать, куда можно обратиться за дополнительной информацией.