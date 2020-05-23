В ЦИК рассказали о выборе технологии для электронного голосования

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ЦИК России внимательно относится к выбору технологии для электронного дистанционного голосования на выборах и референдумах, будет учтен и опыт проведения такого голосования в Москве , сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также о сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент также подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон распространяет электронную форму голосования на выборы всех уровней: в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления.

"ЦИК проводит НИОКР по определению технологии для электронного дистанционного голосования, сейчас подводит его итоги. Законодатель нам предоставил возможность, чтобы, если мы будем применять данную технологию, у нас была для этого законодательная основа", - сказал Лопатин.

Он пояснил, что по условиям контракта должны быть определены четыре технологии.

"Из них ЦИК выберет ту, которую будет поэтапно внедрять, безусловно, с учётом опыта Москвы, где в прошлый единый день голосования прошел этот эксперимент. С учётом ограничений, связанных с пандемией коронавируса, эта тема наиболее актуальна, поэтому ЦИК к этой технологии относится внимательно", - добавил член ЦИК.

Он отметил, что для Центризбиркома "принципиально обеспечить тайну голосования и доверие общества к применяемой технологии".

Как пояснил Лопатин, подписанные президентом законы касаются выборов и референдумов.

"Есть возможность применять электронное дистанционное голосование и к общероссийскому голосованию по поправкам к конституции. ЦИК в данном будет оценивать возможности регионов, тем более, что это также актуально в условиях связанных с пандемией", - сообщил он.