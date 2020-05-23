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В ЦИК рассказали о выборе технологии для электронного голосования
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РИА Новости

В ЦИК рассказали о выборе технологии для электронного голосования

18:04 23.05.2020
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© Максим Денисов Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
 Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
© Максим Денисов
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ЦИК России внимательно относится к выбору технологии для электронного дистанционного голосования на выборах и референдумах, будет учтен и опыт проведения такого голосования в Москве, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также о сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент также подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон распространяет электронную форму голосования на выборы всех уровней: в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления.
"ЦИК проводит НИОКР по определению технологии для электронного дистанционного голосования, сейчас подводит его итоги. Законодатель нам предоставил возможность, чтобы, если мы будем применять данную технологию, у нас была для этого законодательная основа", - сказал Лопатин.
Он пояснил, что по условиям контракта должны быть определены четыре технологии.
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"Из них ЦИК выберет ту, которую будет поэтапно внедрять, безусловно, с учётом опыта Москвы, где в прошлый единый день голосования прошел этот эксперимент. С учётом ограничений, связанных с пандемией коронавируса, эта тема наиболее актуальна, поэтому ЦИК к этой технологии относится внимательно", - добавил член ЦИК.
Он отметил, что для Центризбиркома "принципиально обеспечить тайну голосования и доверие общества к применяемой технологии".
Как пояснил Лопатин, подписанные президентом законы касаются выборов и референдумов.
"Есть возможность применять электронное дистанционное голосование и к общероссийскому голосованию по поправкам к конституции. ЦИК в данном будет оценивать возможности регионов, тем более, что это также актуально в условиях связанных с пандемией", - сообщил он.
Эксперимент по проведению электронного дистанционного голосования впервые в стране прошел на трёх участках в Москве во время выборов депутатов Мосгордумы в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Московская городская избирательная комиссия
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ЦИК РФМосковская городская думаВладимир ПутинМоскваПолитика
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