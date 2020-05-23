Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

"Сегодня состоялся телефонный разговор между нашим президентом и президентом США Дональдом Трампом. Обсуждались двусторонние вопросы, а также ситуация в регионе, в частности в Ливии и Сирии. Было подтверждено, что наши страны солидарны в борьбе с эпидемией коронавируса", - говорится в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.