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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-23T19:42
https://ria.ru/20200523/1571893838.html
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564630812_0:0:2767:1556_1036x0_80_0_0_31e5b75aa4e16472ed533e32c7460788.jpg
РИА Новости

Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

17:47 23.05.2020 (обновлено: 19:42 23.05.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА/ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Ливии и Сирии, а также борьбу с пандемией коронавируса, сообщила администрация турецкого лидера.
"Сегодня состоялся телефонный разговор между нашим президентом и президентом США Дональдом Трампом. Обсуждались двусторонние вопросы, а также ситуация в регионе, в частности в Ливии и Сирии. Было подтверждено, что наши страны солидарны в борьбе с эпидемией коронавируса", - говорится в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.
Два лидера договорились также о "поддержании тесного политического и военного сотрудничества с целью установления мира и стабильности в регионе", отмечается в заявлении.
В свою очередь в пресс-службе Белого дома уточнили, что в ходе разговора Трамп "вновь выразил обеспокоенность в связи с обострением из-за иностранного вмешательства в Ливию и необходимостью быстрой деэскалации ситуации".
"Президент Трамп и президент Эрдоган подтвердили настоятельную необходимость политического урегулирования конфликта в Сирии, а также беспрепятственного гуманитарного доступа на всей территории страны", - написал в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джуд Дир.
По его словам, также президенты обсудили "прогресс в восстановлении и стимулировании глобальной экономики после пандемии коронавируса".
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Война в СирииОбострение конфликта в ЛивииДональд ТрампЛивияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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