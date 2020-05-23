Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

АНКАРА/ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Ливии и Сирии, а также борьбу с пандемией коронавируса, сообщила администрация турецкого лидера.
"Сегодня состоялся телефонный разговор между нашим президентом и президентом США Дональдом Трампом. Обсуждались двусторонние вопросы, а также ситуация в регионе, в частности в Ливии и Сирии. Было подтверждено, что наши страны солидарны в борьбе с эпидемией коронавируса", - говорится в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.
Два лидера договорились также о "поддержании тесного политического и военного сотрудничества с целью установления мира и стабильности в регионе", отмечается в заявлении.
В свою очередь в пресс-службе Белого дома уточнили, что в ходе разговора Трамп "вновь выразил обеспокоенность в связи с обострением из-за иностранного вмешательства в Ливию и необходимостью быстрой деэскалации ситуации".
"Президент Трамп и президент Эрдоган подтвердили настоятельную необходимость политического урегулирования конфликта в Сирии, а также беспрепятственного гуманитарного доступа на всей территории страны", - написал в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джуд Дир.
По его словам, также президенты обсудили "прогресс в восстановлении и стимулировании глобальной экономики после пандемии коронавируса".