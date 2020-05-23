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На Украине возбудили дело после акции у офиса Медведчука
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РИА Новости

На Украине возбудили дело после акции у офиса Медведчука

17:11 23.05.2020 (обновлено: 17:35 23.05.2020)
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© РИА НовостиЗдание офиса депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука
Здание офиса депутата Верховной Рады от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука
© РИА Новости
Здание офиса депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука
КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Украинские правоохранители завели уголовное дело в связи с акцией протеста под стенами офиса депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщила пресс-служба полиции Киева.
Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на соцсети сообщил о взрыве возле офиса Медведчука. Позже в полиции данную информацию опровергли и сообщили, что под зданием депутата проходила акция протеста, участники которой зажгли файеры, несколько человек были задержаны.
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"За совершение хулиганских действий во время митинга на столичном Печерске начато уголовное производство. Правоохранители доставили 17 человек в Печерское управление полиции, где устанавливают их анкетные данные и отбирают пояснения. После проведения проверки действиям каждого будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Отмечается, что участники протестов жгли файеры, дымовые шашки, а также бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания. Инцидент квалифицирован как хулиганство, виновным может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.
Ранее политическая партия "Национальный корпус" сообщила, что организаторами данной акции являются они. Таким образом, представители партии выступили против поездок депутатов от ОПЗЖ на переговоры в Россию.
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", в свою очередь, назвала данную акцию попыткой мести и запугивания за политическую позицию. В партии также утверждают, что в результате акции полиция задержала 11 человек, которые пытались помешать участникам акции. Один из работников охраны был госпитализирован.
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