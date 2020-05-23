"Оппозиционная платформа" назвала акцию у офиса Медведчука запугиванием

Здание офиса депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука

Здание офиса депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на соцсети сообщил о взрыве возле офиса Медведчука. Позже в полиции данную информацию опровергли и сообщили, что под зданием депутата проходила акция протеста, участники которой зажгли файеры, несколько человек были задержаны. Политическая партия "Национальный корпус" сообщила, что организаторами данной акции являются они.

"Это нападение на офис является попыткой мести и запугивания за принципиальную позицию нашей партии по поводу внешнего управления Украиной со стороны Соединенных Штатов Америки, попыткой запугать сторонников нашей партии, которые 9 мая, вопреки позиции власти, масштабно праздновали День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, продемонстрировав, что национал-радикалам и идейным наследникам фашизма не удастся сломить наш народ", - говорится на сайте ОПЗЖ.

Также в партии заявили, что со сменой власти нападения на них не прекратились.

"Нападения, которые были нормой при режиме Порошенко, продолжаются и при Зеленском", - говорится в сообщении.

В партии также утверждают, что в результате акции полиция задержала 11 человек, которые пытались помешать участникам акции. Один из работников охраны был госпитализирован.

"Охрана офиса попыталась помешать нападению, однако полиция задержала 11 человек, которые пытались помешать незаконным противоправным действиям национал-радикалов. Один из работников охраны госпитализирован скорой помощью после удара в висок", - добавили в партии.