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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T15:50
https://ria.ru/20200523/1571889398.html
Совфед предложил включить застройщиков в системообразующие предприятия
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571684804_0:214:3260:2048_1036x0_80_0_0_654eb331db1ee08fdd8cade7df06b7b9.jpg
РИА Новости

Совфед предложил включить застройщиков в системообразующие предприятия

15:50 23.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий на строительной площадке жилого дома на улице Парковой, владение 31 в Москве
Рабочий на строительной площадке жилого дома на улице Парковой, владение 31 в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Совете Федерации РФ предложили включить предприятия промышленности в сфере производства стройматериалов и региональных застройщиков в перечень системообразующих организаций для получения адресных мер поддержки в условиях коронавируса.
"Совместно с Минстроем РФ проработать вопрос о внесении в федеральные законы и (или) подзаконные акты изменений, в части расширения перечня системообразующих организаций, имеющих право на получение адресных мер поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, включив в него региональных застройщиков, предприятия промышленности в сфере производства строительных материалов, подрядчиков, осуществляющих строительство социальных объектов и объектов инфраструктуры", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
При этом сенаторы предлагают наделить глав регионов полномочиями по формированию списков соответствующих организаций и оказанию им региональных мер поддержки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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