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2020-05-23T15:49
https://ria.ru/20200523/1571889366.html
В Совфеде предложили дать кредитные каникулы организациям промышленности
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РИА Новости

В Совфеде предложили дать кредитные каникулы организациям промышленности

15:49 23.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предложили предоставить организациям промышленности кредитные каникулы в текущем году на возврат или пролонгацию кредитов.
"Предоставить организациям промышленности "кредитные каникулы" на возврат заемных средств и/или пролонгацию кредитов в 2020 году", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
Также сенаторы предложили предоставить всем предприятиям, организациям, субъектам предпринимательской деятельности отсрочку по уплате процентов по банковским кредитам в течение трех месяцев, а также по уплате основного долга в течение 6-12 месяцев.
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