В Совфеде предложили дать кредитные каникулы организациям промышленности

"Предоставить организациям промышленности "кредитные каникулы" на возврат заемных средств и/или пролонгацию кредитов в 2020 году", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).