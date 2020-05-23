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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T15:44
https://ria.ru/20200523/1571889034.html
Военные ЮВО прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571866376_0:54:953:590_1036x0_80_0_0_ed3f5b60775e1cdd818baa7d3be3fffc.jpg
РИА Новости

Военные ЮВО прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

15:40 23.05.2020 (обновлено: 15:44 23.05.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФСотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале
Сотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале
© РИА Новости / МЧС РФ
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Военные железнодорожного соединения Южного военного округа прибыли в Дагестан для подготовки мест под многофункциональные медицинские центры для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие соединения железнодорожных войск Южного военного округа, совершив марш на штатной технике протяженностью более 900 км из Краснодарского края, прибыли в республику Дагестан для проведения подготовительных работ под строительство многофункциональных медицинских центров", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что военные начали подготавливать площадки под строительство новых многофункциональных медицинских центров в городах Хасавюрт, Каспийск и Дербент.
Отмечается, что сейчас военные расчищают местность под разработку и устройство котлованов будущих зданий, вывозят грунт и планируют территорию.
"Каждое подразделение обеспечено современной специальной инженерной техникой – экскаваторами, бульдозерами, автокранами, автогрейдерами, автосамосвалами и тягачами КАМАЗ и УРАЛ, а также автотопливозаправщиками и ремонтно-эвакуационными машинами", - подчеркивается в сообщении.
Согласно данным, всего к работам в Дагестане привлечены более 70 военнослужащих и 56 единиц специальной техники железнодорожного соединения ЮВО.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Южный военный округРеспублика ДагестанДербентХасавюртКраснодарский крайКаспийскОбщество
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