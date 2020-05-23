Военные ЮВО прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Военные железнодорожного соединения Южного военного округа прибыли в Дагестан для подготовки мест под многофункциональные медицинские центры для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие соединения железнодорожных войск Южного военного округа, совершив марш на штатной технике протяженностью более 900 км из Краснодарского края, прибыли в республику Дагестан для проведения подготовительных работ под строительство многофункциональных медицинских центров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас военные расчищают местность под разработку и устройство котлованов будущих зданий, вывозят грунт и планируют территорию.
"Каждое подразделение обеспечено современной специальной инженерной техникой – экскаваторами, бульдозерами, автокранами, автогрейдерами, автосамосвалами и тягачами КАМАЗ и УРАЛ, а также автотопливозаправщиками и ремонтно-эвакуационными машинами", - подчеркивается в сообщении.
Согласно данным, всего к работам в Дагестане привлечены более 70 военнослужащих и 56 единиц специальной техники железнодорожного соединения ЮВО.
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