Военные ЮВО прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

Отмечается, что сейчас военные расчищают местность под разработку и устройство котлованов будущих зданий, вывозят грунт и планируют территорию.

"Каждое подразделение обеспечено современной специальной инженерной техникой – экскаваторами, бульдозерами, автокранами, автогрейдерами, автосамосвалами и тягачами КАМАЗ и УРАЛ, а также автотопливозаправщиками и ремонтно-эвакуационными машинами", - подчеркивается в сообщении.