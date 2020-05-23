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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T16:52
https://ria.ru/20200523/1571888816.html
Испания начнет принимать иностранных туристов с июля
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570911946_0:311:2048:1463_1036x0_80_0_0_e89831235cad3bcee41bed673a040ba4.jpg
РИА Новости

Испания начнет принимать иностранных туристов с июля

15:34 23.05.2020 (обновлено: 16:52 23.05.2020)
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© РИА Новости / Елена Шестернина Испания
Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Испания. Архивное фото
МАДРИД, 23 мая – РИА Новости. Испания откроется для иностранного туризма в июле, заявил премьер страны Педро Санчес.
"Начиная с июля возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", - заявил Санчес на пресс-конференции в Мадриде.
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По его словам, "Испании необходим туризм, а для туризма необходима безопасность". "Безопасность происхождения (туризма) и безопасность направления. Поэтому мы будем гарантировать, чтобы туристы не подвергались никакому риску, и чтобы они также не привозили риск в нашу страну", - добавил он.
Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина по коронавирусу, который состоит из четырех стадий. Каждую неделю министерство здравоохранения рассматривает возможность перехода определенных территорий на более продвинутые стадии так называемой "деэскалации", исходя из эпидемиологической ситуации и готовности медицинских служб к ухудшению обстановки.
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При этом он не смог уточнить, будет ли возобновлено авиасообщение со всеми странами и какие конкретные меры будут предприняты, чтобы избежать новой волны эпидемии. По словам премьера, подробности объявят в ближайшие дни профильные министерства.
Санчес также предложил испанцам уже сейчас планировать отпуск в своей стране, напомнив, что они смогут начать путешествовать, как только будут сняты ограничения на перемещение между провинциями после полной стабилизации эпидемиологической обстановки.
Премьер призвал туроператоров и другие компании, работающие в секторе, начать вести летнюю кампанию. "Этим летом будет туризм, и приглашаю все компании в области туризма готовиться с сегодняшнего дня, чтобы восстановить работу в ближайшее время", - сказал Санчес.
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Как заявлял ранее премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
В прошлом году Испания приняла 84 миллиона иностранных туристов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесИспанияВ мире
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