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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T15:30
https://ria.ru/20200523/1571888620.html
В Пензенской области число случаев COVID-19 превысило 1,6 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Пензенской области число случаев COVID-19 превысило 1,6 тысячи

15:30 23.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости. Еще 102 пациента с коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Пензенской области, общее число заболевших превысило 1,6 тысячи, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

"Оперативная ситуация на 23 мая. Число подтвержденных случаев COVID-19 - 1612. Новых выявленных - 102. Пациенты-дети: один год, 12 лет, 10 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

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Она отметила, что среди новых случаев коронавируса 30 выявили в Пензе, семь - в ЗАТО город Заречный, по 11 - в Кузнецком и Земетчинском, девять - в Нижнеломовском, по пять - в Бессоновском и Спасском, по три - в Каменском, Сосновоборском и Пензенском, по два - в Мокшанском, Белинском, Башмаковском и Шемышейском, по одному - в Лунинском, Сердобском, Бековском, Никольском, Лопатинском и Городищенском районах области. По словам Черемушкиной, также среди новых заболевших один житель Москвы.
В регионе скончались 13 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваПензаПензенская областьОбщество
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