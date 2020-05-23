В Пензенской области число случаев COVID-19 превысило 1,6 тысячи

САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости. Еще 102 пациента с коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Пензенской области, общее число заболевших превысило 1,6 тысячи, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 23 мая. Число подтвержденных случаев COVID-19 - 1612. Новых выявленных - 102. Пациенты-дети: один год, 12 лет, 10 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что среди новых случаев коронавируса 30 выявили в Пензе, семь - в ЗАТО город Заречный, по 11 - в Кузнецком и Земетчинском, девять - в Нижнеломовском, по пять - в Бессоновском и Спасском, по три - в Каменском, Сосновоборском и Пензенском, по два - в Мокшанском, Белинском, Башмаковском и Шемышейском, по одному - в Лунинском, Сердобском, Бековском, Никольском, Лопатинском и Городищенском районах области. По словам Черемушкиной, также среди новых заболевших один житель Москвы.
В регионе скончались 13 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф