Совфед предложил изменить условия включения в стаж службы по призыву

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Совете Федерации предлагают включать в страховой стаж, необходимый для назначения досрочной пенсии, время прохождения военной службы по призыву.

Об этом говорится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Сейчас время военной службы засчитывается в стаж лишь в том случае, если человек работал до призыва и после службы.

Как отмечают сенаторы, нововведение должно повысить статус службы по призыву, а также уровень пенсионных гарантий людям, исполнившим конституционный долг перед Отечеством.

Сейчас на досрочную пенсию могут рассчитывать те, кто лишился работы за два года до наступления пенсионного возраста. Страховой стаж для этого должен составлять 20 лет у женщин и 25 у мужчин.