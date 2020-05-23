Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T16:18
https://ria.ru/20200523/1571888531.html
Совфед предложил изменить условия включения в стаж службы по призыву
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570951301_0:291:3123:2048_1036x0_80_0_0_30b90b8409e5ba24251c8de38c321f5c.jpg
РИА Новости

Совфед предложил изменить условия включения в стаж службы по призыву

15:28 23.05.2020 (обновлено: 16:18 23.05.2020)
13544
© РИА Новости / В. КиселевСолдаты
Солдаты
© РИА Новости / В. Киселев
Солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Совете Федерации предлагают включать в страховой стаж, необходимый для назначения досрочной пенсии, время прохождения военной службы по призыву.
Об этом говорится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
20 мая, 17:14Распространение нового коронавируса
Совфед предложил освободить от налогов пострадавшие от COVID-19 отрасли
Сейчас время военной службы засчитывается в стаж лишь в том случае, если человек работал до призыва и после службы.
Как отмечают сенаторы, нововведение должно повысить статус службы по призыву, а также уровень пенсионных гарантий людям, исполнившим конституционный долг перед Отечеством.
Сейчас на досрочную пенсию могут рассчитывать те, кто лишился работы за два года до наступления пенсионного возраста. Страховой стаж для этого должен составлять 20 лет у женщин и 25 у мужчин.
На этой неделе стало известно, что в плане по восстановлению экономики, который Минэкономразвития направило в правительство, предлагается разрешить выходить на досрочную пенсию не на два, а на три года раньше срока.
Пенсионное удостоверение
Вчера, 13:33
Эксперт допустила снижение пенсионного возраста в России
1621803812
Обсудить 4
РоссияСовет Федерации РФБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Не плохо. Но для начала верните возраст выхода на пенсию на тот, который был до безумного лоббирования Медведева по повышению пенсионного возраста..
23 мая, 16:28
Арсений Новиков
8021113
Рекомендуем
У здания Государственной думы России в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова
В Петербурге заведующая отделением больницы умерла от коронавируса
Юморист Елена Степаненко
"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Президент США Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме
"Мошенничество и фарс". Как "сговор с Кремлем" обернулся против Обамы
Медик у машины скорой помощи
В Москве умерли несколько врачей с COVID-19
Автомобиль Следственного комитета России
В Красноярском крае мать с ребенком погибли, провалившись в септик
Хана Кимура
Умерла 22-летняя звезда Netflix
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин пожаловался на "чудовищное" положение артистов
Ты больной: американская телеведущая обратилась к Трампу в прямом эфире
"Ты больной": американская телеведущая обратилась к Трампу в прямом эфире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния