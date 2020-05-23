В Петербурге проверят данные о смерти женщины, которую не забрала скорая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Власти Калининского района Петербурга совместно со следственными органами проводят проверку в поликлинике, чья служба скорой помощи около месяца назад якобы из-за отсутствия мест в больницах на фоне COVID-19 несколько раз отказывалась выезжать к женщине, которая скончалась в своей квартире, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы районной администрации.
Как сообщила в субботу интернет-газета "Фонтанка", в период с 15 по 18 апреля в отделение скорой помощи поликлиники №54 Калининского района поступило четыре обращения местной жительницы Марии Симоновой. Вечером 18 апреля, когда дверь ее квартиры вскрыли в присутствии родителей, девушку нашли на полу без признаков жизни. По данным "Фонтанки", причинами смерти стали сердечная недостаточность и хронический тубулоинстерстициальный нефрит. При этом районная скорая помощь в ответ на вызовы якобы сообщала, что не может их принять из-за того, что больницы принимают только пациентов с коронавирусом, и в них нет мест.
"По факту смерти (жительницы Калининского района - ред.) совместно со следственными органами ведется проверка, поскольку поликлиника №54 подведомственна районной администрации", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в рамках этой проверки выясняется, в частности, действительно ли с соответствующего адреса поступали звонки в скорую, сколько раз и в какой период.
Официальным комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.
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