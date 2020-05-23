Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T15:27
https://ria.ru/20200523/1571888420.html
В Петербурге проверят данные о смерти женщины, которую не забрала скорая
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

В Петербурге проверят данные о смерти женщины, которую не забрала скорая

15:27 23.05.2020
5246
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
В Петербурге проверят смерть женщины, к которой якобы не приехала скорая
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Власти Калининского района Петербурга совместно со следственными органами проводят проверку в поликлинике, чья служба скорой помощи около месяца назад якобы из-за отсутствия мест в больницах на фоне COVID-19 несколько раз отказывалась выезжать к женщине, которая скончалась в своей квартире, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы районной администрации.
Как сообщила в субботу интернет-газета "Фонтанка", в период с 15 по 18 апреля в отделение скорой помощи поликлиники №54 Калининского района поступило четыре обращения местной жительницы Марии Симоновой. Вечером 18 апреля, когда дверь ее квартиры вскрыли в присутствии родителей, девушку нашли на полу без признаков жизни. По данным "Фонтанки", причинами смерти стали сердечная недостаточность и хронический тубулоинстерстициальный нефрит. При этом районная скорая помощь в ответ на вызовы якобы сообщала, что не может их принять из-за того, что больницы принимают только пациентов с коронавирусом, и в них нет мест.
Капельницы
16 марта, 14:38
В Екатеринбурге завели дело после смерти пациентки в коридоре больницы
"По факту смерти (жительницы Калининского района - ред.) совместно со следственными органами ведется проверка, поскольку поликлиника №54 подведомственна районной администрации", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в рамках этой проверки выясняется, в частности, действительно ли с соответствующего адреса поступали звонки в скорую, сколько раз и в какой период.
Официальным комментарием следственных органов РИА Новости пока не располагает.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
5 ноября 2019, 17:45
"Зачем нужен?" В Красноярске медики отказались госпитализировать бездомного
20102011
Обсудить 0
Калининский районСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи
В Москве умерли несколько врачей с COVID-19
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Статуя Фемиды
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве матери пятерых детей
Автомобиль следственного комитета (СК) России
В Казани собака насмерть загрызла хозяйку
Заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галина Литвинова
В Петербурге заведующая отделением больницы умерла от коронавируса
Заслуженный врач России Валентина Карташова
В Белгородской области умерла заболевшая COVID-19 заслуженный врач России
Пожар на Северном проспекте в Санкт-Петербурге
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Автомобиль Следственного комитета России
В Красноярском крае мать с ребенком погибли, провалившись в септик
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Московской области отменили пропускной режим
Машина инженерно-саперного центра полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Хана Кимура
Умерла 22-летняя звезда Netflix
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
СК проводит осмотр отделения банка после попытки захвата заложников
Следователи прибыли на место захвата заложников в Москве
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Японии рейтинг правительства Абэ упал до 27%, сообщает СМИ
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Лента новостейМолния