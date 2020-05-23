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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T15:18
https://ria.ru/20200523/1571888055.html
Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428787_0:0:3274:1842_1036x0_80_0_0_714dfc6526b6f9383995e63c9238ab93.jpg
РИА Новости

Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств

15:18 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предложили снизить ставку транспортного налога для туристических агентств в целях поддержки туристической отрасли в условиях коронавируса.
"Установить пониженные ставки транспортного налога для видов деятельности "Перевозки" и "Деятельность туристических агентств", - говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
С этой целью планируется внести изменения в статью 361 Налогового кодекса Российской Федерации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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